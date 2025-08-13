English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

4 ಕೋಟಿ ಫೆರಾರಿ ಕಾರನ್ನ ಮನೆ ಲೈಟ್‌ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Ferrari Chandelier : ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮೊವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ 4.3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಫೆರಾರಿಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರಿಕ ದೀಪವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕುರಿತ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 13, 2025, 07:06 PM IST
    • 4.3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಫೆರಾರಿಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರಿಕ ದೀಪವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌
    • ಈ ಕುರಿತ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
    • ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

4 ಕೋಟಿ ಫೆರಾರಿ ಕಾರನ್ನ ಮನೆ ಲೈಟ್‌ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Youtuber Ferrari Chandelier : ದುಬೈ ಮೂಲದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ MoVlogs ತಮ್ಮ ಬೆಡ್‌ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೆರಾರಿ ಕಾರನ್ನು ಅಲಂಕಾರಿಕ ದೀಪದಂತೆ ನೇತುಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಹೊಸ $500,000 (ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹4.3 ಕೋಟಿ) ದೀಪ" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಹೌದು.. ಈ ದುಬಾರಿ ಫೆರಾರಿ ನಿಜವಾದ ಕಾರು ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಜೆಟ್ ಕಾರು. ಇದನ್ನು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಜೆಟ್ ಸ್ಕೀ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತನಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಕಾರು ಎಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌ ತಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತಿಂದ್ರೆ ವಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ ಬಾಲಕಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ನಿಗೂಢ ವಸ್ತು..! ವೈದ್ಯರೇ ಶಾಕ್‌

ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜನರು ಕಾರನ್ನು ಮೊವ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅವರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಮೂಲಕ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ವಿಶೇಷ ಲಿಫ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಕಾರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮಿನ ಮೇಲೆ ನೇತು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Movlogs (@movlogs)

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಸಹ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಕಾರು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಿರಲಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದೆವ್ವ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲೇಬೇಕು..! ಎದೆ ಝಲ್‌ ಎನ್ನುವ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್‌ 

ಮೊವ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನಂತಹ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೆರಾರಿ ಕಾರನ್ನು ಮನೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Youtubesocial mediaChandelierViral VideoFerrari

