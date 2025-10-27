ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬದ್ದ ವೈರಿಗಳ ಭೀಕರ ಕಾಳಗ.. ಹಾವು-ಮುಂಗುಸಿ ಕಾದಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಯಾರೆಂಬುದೇ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌

cobra mongoose fight: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನಾಗರಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಂಗುಸಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪಿಪಾಲ್ಖಾಂಟ್ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವೀಡಿಯೊದ ಪ್ರಕಾರ, ಖಾಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಹಾವೊಂದು ಸಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜಾರುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹತ್ತಿರದ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಂಗುಸಿಯೊಂದು ಹಾವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸಿತು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಮತ್ತು ಮುಂಗುಸಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Viral Video: ಅಸಮಾನ್ಯ ಬಣ್ಣದಿಂದ ವಿಶ್ವರೂಪ ತಾಳಿದ ಸರ್ಪ! ಅಪರೂಪದ ಉರಗವನ್ನು ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ನೆಟ್ಟಿಗರು
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಂಗುಸಿ ಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಜನರು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚುತ್ತಾ ಹಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಇತರರು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮುಂಗುಸಿಯನ್ನು ಓಡಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೊದೆಗಳಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ವೀಡಿಯೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೋವು ಆಗಲ್ಲ.. ಗುರುತು ಕಾಣಲ್ಲ.. ಈ ಅಪರೂಪದ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬದುಕೋದೇ ಡೌಟ್! ಶಿವನ ಪಾದ ಫಿಕ್ಸ್..
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಾವು ಮತ್ತು ಮುಂಗುಸಿಯ ನಡುವಿನ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡಬಹುದಿತ್ತು. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು "ನಾಗ ದೇವತೆಯ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆದರಿ ನಿಂತ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಅಜ್ಜಿ.. ಧೈರ್ಯ ತೋರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವನ್ನು ಬೆದರಿಸಿದ ಮುದುಕಿ