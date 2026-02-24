Viral Video: ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮರವೇರಿದ ಹುಲಿ! ಹಸಿದ ವ್ಯಾಘ್ರನನ್ನೇ ಮಂಗ ಮಾಡಿದ ಕೋತಿ..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕೋತಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 24, 2026, 08:59 AM IST
  • ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ.
  • ಭಾರತದ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
  • ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕೋತಿಯ ಜಾಣತನವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವೂ ಕೂಡ ಸೋಲಲೇ ಬೇಕು. ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಪ್ರಕೃತಿ, ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕೆಲವು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವೀಡಿಯೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. 

ಭಾರತದ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.  ತುಂಬಾ ಹಸಿದಿದ್ದ ಹುಲಿ, ಲಂಗೂರ್ ಮಂಗನನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲೆಂದು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕೋತಿ ಸಾವಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಹುಲಿಗಳು ಅವುಗಳ ತೂಕದಿಂದಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಏರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಹುಲಿ, ಹೇಗಾದರೂ ಕೋತಿಯನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕೋತಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತನ್ನ ತೂಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಂಬಲಿಸಬಲ್ಲ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳೊಳಗೆ ಹಾರುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು, ಹುಲಿ ಅದನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿತು, ತನ್ನ ತೂಕವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದ ಕೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಜಿಗಿದ ಹುಲಿ, ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ದಿವಂತರಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಸಿದ ವ್ಯಾಘ್ರನನ್ನು ಮಂಗನೇ ಮಂಗ ಮಾಡಿರುವ ದೃಶ್ಯ, ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನು ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲವು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೋತಿಯ ಕುಚೇಷ್ಟೆ ನೋಡಿ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಕ್ಕರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಕೋತಿಯ ಜಾಣತನವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

