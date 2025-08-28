English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Viral Video: ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕೋತಿಯ ಮುಂದೆ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದ ಯುವತಿ! ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಂಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್..‌

Monkey funny viral video: ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಕೋತಿಯ ಮುಂದೆಯೇ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ತೂಗಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.   

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 28, 2025, 08:11 AM IST
  • ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ
  • ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿ ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ

Viral Video: ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕೋತಿಯ ಮುಂದೆ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದ ಯುವತಿ! ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಂಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್..‌

Funny video: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿ ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇಂತಹ ರೀಲ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಕೈಚಾಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಹುಚ್ಚು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಮಸೇಸ್‌ ಅನೇಕ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.. ಇದೀಗ ಅಂತದ್ದೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇಂತವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.. 

ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಕೋತಿ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಯುವತಿಗೆ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದೆ.. ಹೌದು ಹುಡುಗಿ ಕೋತಿಯ ಮುಂದೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕೋಪಗೊಂಡು ಹುಡುಗಿಯ ಕೂದಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಿದೆ. ಹುಡುಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಬಿಡದೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಥಳಿಸಿದೆ.. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ತಮಾಷೆಯ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು @syadvada169665 ಖಾತೆಯಿಂದ Instagram ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ವಿವಿಧ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

