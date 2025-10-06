Viral News: ಅಮ್ಮ ಕುರ್ಕುರೆ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ!!!

Madhya Pradesh Viral News: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಕುರ್ಕುರೆ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲವೆಂದು 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು, ಸಿಂಗ್ರೌಲಿಯ ಚಿತರ್ವೈ ಕಲಾ ಗ್ರಾಮದ 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ತನಗೆ ಕುರ್ಕುರೆ ಕೊಡಿಸಿ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
ಅಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ತುರ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ ನಂಬರ್ 112ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಲಕ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಳಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಕುರ್ಕುರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಾಲಕ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ 20 ರೂ. ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಆತನಿಗೆ ತಾಯಿ ದುಡ್ಡು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆತ ತನಗೆ ಕುರ್ಕುರೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕೆಂದು ಹಠ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೊಂದ ಬಾಲಕ ಪೊಲೀಸ್ ತುರ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ 112ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
बच्चे ने कुरकुरे की माँग की तो माँ ने कूट दिया। शिकायत पुलिस के पास पहुँची और माँग पूरी हो गई। वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के सिंगरौली का है। pic.twitter.com/MqIcRKBB0w
— SANJAY TRIPATHI (@sanjayjourno) October 4, 2025
ಬಾಲಕ ಮಾಡಿರುವ ಕರೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಯುವಕ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಆತನ ಮತುಗಳನ್ನ ಶಾಂತವಾಗಿ ಆಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿರುವ ಅವರು ಬಾಲಕನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆತನ ತಾಯಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆಯದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಬಂತೆ ಖುದ್ದು ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೇ ಬಾಲಕನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಐದಾರು ಕುರ್ಕುರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನಡೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
