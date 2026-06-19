'ಅತ್ತೆ ಬೇಗ ಸಾಯಬೇಕು'; ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿಯ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿತ್ತು ಅಚ್ಛರಿ ಕೋರಿಕೆ!

Viral Note: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತರು ದೈವ-ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಹರಕೆ, ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಬಂದ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ದೂರವಾಗಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲಿ, ನೆನೆದ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲಾ ಈಡೆರಲಿ ಎಂದು ದೇವರ ಬಳಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಹರಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಲ್ಲದೇ ದೇವರ ಹುಂಡಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕೋದನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ನೋಟು ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ (Social Media) ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಂಪನೂರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ (Ananthpura Temple) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ನೋಟು, ಅಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯ ನಡುವಿನ ಜಗಳಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ನೂರು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಅತ್ತೆ- ಸೊಸೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ, ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ನಡುವೆ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳು ಇಂದು ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.
ಕೆಲವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆಯದ್ದೇ ದರ್ಬಾರು ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರವರ ಭಾವನೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು, ಹರಕೆ ಹಾಕೋದು, ಶಾಪ ಹಾಕುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅತ್ತೆ ಸಾಯಬೇಕು; ನೋಟಿನಲ್ಲಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್ ಬೇಡಿಕೆ!
ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆತ್ಮಕೂರ್ ಮಂಡಲದ ಪಂಪನೂರಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರಿಂದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇಣಿಗೆ, ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ದೇವಾಲಯದ ಹುಂಡಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಎಣಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 'ಸ್ವಾಮಿ.. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ನಾನು ಸಹಿಸಲಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಬೇಗ ಸಾಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ 20 ರೂ. ನೋಟು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅದರ ಫೋಟೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೋಡುಗರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವರು ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ದೇವರಿಗೆ ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ . ಕೆಲವರು ಇದು ಹಾಸ್ಯದ ವಿಷಯವಲ್ಲ.. ಆ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.