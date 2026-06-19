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Viral Note: 'ಅತ್ತೆ ಬೇಗ ಸಾಯಬೇಕು'; ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿಯ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿತ್ತು ಅಚ್ಛರಿ ಕೋರಿಕೆ!

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಂಪನೂರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ನೋಟು, ಅಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 19, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:06 PM IST
Viral Note: 'ಅತ್ತೆ ಬೇಗ ಸಾಯಬೇಕು'; ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿಯ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿತ್ತು ಅಚ್ಛರಿ ಕೋರಿಕೆ!

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Prajwal B

Prajwal B

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'ಅತ್ತೆ ಬೇಗ ಸಾಯಬೇಕು'; ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿಯ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿತ್ತು ಅಚ್ಛರಿ ಕೋರಿಕೆ!
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