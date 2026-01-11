English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಲ ಸಮುದ್ರ ನೋಡಿದ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ.. ತನ್ನ ಅಜ್ಜ, ಅಜ್ಜಿಯ ಆಸೆ ತೀರಿಸಿ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಭಾವುಕ!

ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಅದೊಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮೊಮ್ಮಗಳು ನಿಜವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 11, 2026, 05:39 PM IST
  • ಇದು ಏನೋ ಪ್ರವಾಸವೋ, ಸಮುದ್ರದ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ ಅಲ್ಲ
  • ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ
  • ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಗರವನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಲ ಸಮುದ್ರ ನೋಡಿದ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ.. ತನ್ನ ಅಜ್ಜ, ಅಜ್ಜಿಯ ಆಸೆ ತೀರಿಸಿ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಭಾವುಕ!

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬದುಕದಲ್ಲಿ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಕನಸುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಕನಸುಗಳು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಅವರ ಜೊತೆಯೇ ಮಣ್ಣು ಸೇರುತ್ತವೆ. ವಯಸ್ಸು ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಜ್ಜ, ಅಜ್ಜಿರನ್ನ ಅಥವಾ ತಂದೆ, ತಾಯಿರನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮೊಮ್ಮಗಳು ತನ್ನ ತಾತಾ, ಅಜ್ಜಿನ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಜ್ಜ, ಅಜ್ಜಿ ಇಬ್ಬರು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಈ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ವಂತೆ. ಇನ್ನು ಸಾಗರದ ಕಲ್ಪನೆಯು ಅಂತೂ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸ್ವತಹ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳೇ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಜ್ಜ, ಅಜ್ಜಿಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಸರ್‌ಪ್ರೈಸ್‌ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.  

ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಜ್ಜ, ಅಜ್ಜಿ ಇಬ್ಬರೂ ನೀರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದ್ರದ ಮರಳು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ಬಹುದಿನಗಳ ಆಸೆ ನನಸಾಯಿತು ಎಂದು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕ್ಷಣ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ನೋಡಿ ಜೀವನ ಧನ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಿನಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ.. ನೆಮ್ಮದಿನೇ ಇಲ್ಲ, 2.7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗುಡ್‌ಬೈ ಹೇಳಿದ 22 ವರ್ಷದ ಯುವಕ..!

ಸದ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ದಿವ್ಯಾ ತಾವ್ಡೆ ಎನ್ನುವರು ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜ, ಅಜ್ಜಿನ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿದೆ. ಅವರು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬರೀ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಅದೊಂದನ್ನ ನಿಜವಾಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ದಿವ್ಯಾ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದಾರೆ.      

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 16 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಂದ ಪಾರ್ಸಲ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌.. ಓನರ್‌ಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಏನ್?

 

