Mursi tribe beauty traditions: ಮುರ್ಸಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ, ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ತಮ್ಮ ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 14, 2025, 04:30 PM IST
  • ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಓಮೋ ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮುರ್ಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಬಹಳ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ
  • ಈ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ

ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರ ಬುಡಕಟ್ಟು.. ಇಲ್ಲಿನ ಹುಡುಗಿಯರು ದೇಹದ ಈ ಭಾಗ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು!

Mursi Tribe: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯವು ಬಾಹ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಹೊಸ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು. ಸಮಾಜ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ, ಸೌಂದರ್ಯದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ, ಸೌಂದರ್ಯವು ಕೇವಲ ದೇಹದ ಆಕಾರ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ - ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಓಮೋ ಕಣಿವೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮುರ್ಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಬಹಳ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಹುಡುಗಿಯರು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಕೆಳ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಉಂಡೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ಸುತ್ತಿನ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಟಿಗಳು ಸಹ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತವೆ. ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಲಿಪ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪದ್ಧತಿ ಮೂಲತಃ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಗುಲಾಮ ಬೇಟೆಗಾರರು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ, ತಮ್ಮನ್ನು ಕೊಳಕು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಇದು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಭಾಗವಾಯಿತು. ಈಗ ಅದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಘನತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಈ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನರು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸದೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರು ಹಸುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಹೊಂದಿರುವ ಹಸುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಧುವಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸಹ ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮುರ್ಸಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ತಟ್ಟೆ ಇಡುವುದು ನಮಗೆ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಕ್ರೂರ ಮತ್ತು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮುರ್ಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇದು ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ವಂಶಾವಳಿ, ಭೂತಕಾಲ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶವು ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೌಂದರ್ಯವು ಒಂದೇ ಮಾನದಂಡವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಉತ್ತಮ ಪಾಠವನ್ನು ಮುರ್ಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ನೋಟವಲ್ಲ. ಅದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ. ಮುರ್ಸಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಬೋಧನೆಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು, ಯಾತನೆಗಳು... ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಮಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.

