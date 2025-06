ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 12 ಹೆಂಡತಿಯರು, 102 ಮಕ್ಕಳು, 578 ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು: ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೇ ಮರೆಯುವ ಭೂಪ!!

Man has 12 wives: ಉಗಾಂಡಾದ ಲುಸಾಕಾದ 68 ವರ್ಷದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 12 ಹೆಂಡತಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಆತನಿಗೆ 102 ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 578 ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಇದು ನಿಜವಾದ ಸುದ್ದಿ. ಈತನ ಹೆಸರು ಮೂಸಾ ಹಸಾಹ್ಯಾ ಕಸೇರಾ (Musa Hasahya). ತಾನು ಎಂದಿಗೂ ಗರ್ಭನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಲ್ಲವೆಂದು ಆತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾದ ನಂತರ ಮೂಸಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ.

ಆತ ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಬಳಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ತಮ್ಮ 68ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಸಾ ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೂಸಾ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ʼನನಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಸವಾಲು ಏನೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಮಗು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೇ ಮರೆತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲʼ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Musa Hasahya, a 68-year-old man in Uganda has 12 wives and has fathered 102 kids. Hasahya says he often forgets his children's names.

He said: "My income has become lower and lower over the years due to the rising cost of living and my family has become bigger and bigger. I… pic.twitter.com/TGDUDWqCsz

