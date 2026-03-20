ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಖುಲ್ಲಂ ಖುಲ್ಲಾ..! ಗಂಡು-ಹೆಂಗಸರ ಮೈಮೇಲೆ ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆನೂ ಇರಲ್ಲ.. ಜಸ್ಟ್‌ ಎಂಜಾಯ್‌ಮೆಂಟ್‌

Spielplatz facts : ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಬ್, ಈಜುಕೊಳ, ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗ್ರಾಮದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ತಮಾಷೆಯೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿವಸ್ತ್ರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.. ಹೀಗೇಕೆ..? ಬನ್ನಿ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 20, 2026, 07:04 PM IST
Mysterious Village : ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಬಗೆಬಗೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು, ಫ್ಯಾಶನ್ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದನ್ನೇ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಬದುಕುವುದನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು..  

ಹೌದು.. ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಹರ್ಟ್‌ಫೋರ್ಡ್‌ಶೈರ್ ಕೌಂಟಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಸ್ಪೀಲ್‌ಪ್ಲಾಟ್ಜ್' ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವು ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ಗ್ರಾಮವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸದ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಹುಷಃ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಬಡವರೇ..? ಅಂತ.. ಆದರೆ, ಈ ಗ್ರಾಮವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು. 1929 ರಲ್ಲಿ ಇಸುಲ್ಟ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸನ್ ಎಂಬುವವರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಈ ಗ್ರಾಮವು ಇಂದು ಪಬ್, ಈಜುಕೊಳ ಮತ್ತು ಕ್ಲಬ್‌ಗಳಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ವಯಸ್ಸಿನ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಆಳವಾದ ತತ್ವವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಟ್ಟೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವುದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಇರುವ ದಾರಿಯಂತೆ. 

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಪದ್ದತಿ ಅವರಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ವಿಮೋಚನೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಹಾಗೆಂದು ಇವರು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಂತೆ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಒಳಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಹ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಉಂಟಾದಾಗ ಅಥವಾ ಶೀತ ಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

