Viral video: ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ತಿನ ಸೂಚನೆ! ಕರಾವಳಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ತೇಲಿ ಬಂದ ದೇವರು ಮೀನು..

ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಓರ್ ಫಿಶ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಜನರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇನ್ಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಮೀನನ್ನು ಅದರ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರ, ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಕಾರಣ ಡೂಮ್ಸ್ಡೇ ಮೀನು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೀನುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಳ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಮೀನಿನ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಓರ್ ಫಿಶ್ ಸುಮಾರು 5–6 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಿಳಿ, ಅರೆಪಾರದರ್ಶಕ ಬಣ್ಣ, ತೆಳ್ಳಗಿನ ಉದ್ದನೆಯ ದೇಹ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ದವಡೆಗಳು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿವೆ. ಈ ಡೂಮ್ಸ್ಡೇ ಮೀನನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಗಳ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಮೀನಿನ ಫೋಟೋಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಕ್ಯಾಬೊ ಸ್ಯಾನ್ ಲ್ಯೂಕಾಸ್ ಬೀಚ್ ಬಳಿ ನಿಗೂಢ ಆಳ ಸಮುದ್ರದ ಮೀನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಈ ಉದ್ದವಾದ, ಹೊಳೆಯುವ ಮೀನು, ತೀರದ ಬಳಿ ಈಜುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಜನರು ತಕ್ಷಣ ಅದರ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಓರ್ಫಿಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಮಾರು 900 ಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಅವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಹ ತಲುಪದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಭಿನ್ನವಾದ ಮೈ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ರೂಪದಿಂದ ನೋಡುಗರನ್ನು ಈ ಮೀನುಗಳು ಆಕರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಪಾನಿನ ಜಾನಪದ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಡೂಮ್ಸ್ಡೇ ಮೀನು ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸಾಗರದ ದಡಕ್ಕೆ ತೇಲಿ ಬಂದರೆ, ಭೂಕಂಪಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಓರ್ಫಿಶ್ಗಳ ಆಗಮನವು ಈಗ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಓರ್ಫಿಶ್ ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಕೇವಲ ಪುರಾಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಓರ್ ಫಿಶ್ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಬರುವುದು ವಿಪತ್ತಿನ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ. ಮೀನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದಾಗ, ಗಾಯಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದಾಗ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢವಾಗಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಮೀನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮುದಾಯದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.
