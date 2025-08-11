Viral Video: ನಾಗರಹಾವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಾಗಮಣಿ.. ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Nagamani Snake Viral Video: ನೀವು ನಿಜವಾದ ನಾಗಮಣಿಯನ್ನು ಎಂದಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ..? ನೋಡದವರು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಾಗಮಣಿ ಇರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.  

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 11, 2025, 05:47 PM IST
  • ಹೆಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಾಗಮಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಗರಹಾವು
  • ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌
  • ನಾಗರಹಾವಿನ ನಾಗಮಣಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಡು ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ

Nagamani Viral Video: ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹಾವಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗಮಣಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ಇರುವುದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿಯೇ ಇರ್ತೀರಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಖತ್‌ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವೈರಲ್‌ ಆಗಿರೋ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಾಗಮಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹಾವನ್ನ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಈಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹಾವುಗಳ ತಲೆಯ ಮೇಲೂ ನಾಗಮಣಿ ಇರುತ್ತದಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಸಲಿಯಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಹಾವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಏನು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳನ್ನ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ತಲೆಗಳು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪರೂಪದ ವಜ್ರವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾಗರಹಾವಿನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ವಜ್ರದಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸ್ಟೋನ್‌ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. 

@Vikramsnakesaverballia ಹೆಸರಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಾರ್ಟ್ಸ್‌ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾವನ್ನ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವ ಹಾವಿನ ಹೆಡೆಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ವಜ್ರದಂತಹ ಸ್ಟೋನ್‌ ಕಾಣಬಹುದು. ಅದು ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಬಹುತೇಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶಮಾಣವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಇದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ನಾಗಮಣಿಯಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಜ್ರದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾವು ಹೆಡೆ ಎತ್ತಿ ಬುಸ್‌... ಬುಸ್...‌ ಎಂದು ಸದ್ದು ಮಾಡುವುದನ್ನ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

