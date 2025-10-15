Watch Video: ನಾಗರಹಾವಿನ ಹೆಡೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದ ನಾಗಮಣಿ.. ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ..!

Nagamani Pearl Stone Viral Video: ನಾಗಮಣಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಚೀನ ರತ್ನವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಅಪರೂಪದ ರತ್ನ ಎಂತಲೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಪರೂಪದ ನಾಗರಹಾವುಗಳ ಹೆಡೆಯ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನರು ಈ ನಾಗಮಣಿಯನ್ನ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ನಾಗಮಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ನಾಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 9 ವಿಧದ ನಾಗರಹಾವುಗಳಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಗಮಣಿ ಅವುಗಳ ಹೆಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.. ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂತಲೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಾಗಮಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜರು ನಾಗಮಣಿಯನ್ನ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ರಾಜ್ಯವು ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ರತ್ನವನ್ನ ಧರಿಸಿದ ಅನೇಕ ರಾಜರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಾಣದೆ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದು ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದರೆಂದು ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ನಾಗಮಣಿ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆಂದು ಭಾರತೀಯರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಾಗಮಣಿ ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಹಾವಾಡಿಗರು ನಾಗಮಣಿಯನ್ನ ಭಕ್ತಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವವರು ನಾಗಮಣಿ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅವುಗಳ ತಲೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾಗಮಣಿಗಳು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ರತ್ನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಪಾರ ಬೆಳಕನ್ನ ಹೊರಸೂಸುವ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವಂತೆ. ನಾಗಮಣಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಹಾವುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ನಾಗಮಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾಗಮಣಿಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಾಗರಹಾವನ್ನ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.
ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಗರಹಾವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಹಾವಿನ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ರತ್ನವನ್ನೂ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರತ್ನ ನಾಗಮಣಿ ಅಲ್ಲವೆಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಾಗಮಣಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೋಡಿ ಹಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಹಾವಿನ ಹೆಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಾದ ರತ್ನ ಕೆಳಗೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾವಿನ ಹೆಡೆಯ ಮೇಲಿಯಿಂದ ಜಾರಿ ನಾಗಮಣಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
