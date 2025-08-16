Viral Video: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಚರಣೆಯಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹುಲಿ, ನವಿಲು! ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಕ್ಷಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ವ್ಯಾಘ್ರನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Tiger peacock viral video: ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವು ನೆಟಿಜನ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರಸದೌತಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಸುಂದರವಾದ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಕೇತಗಳಾದ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ನವಿಲು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಹುಲಿ ನವಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ಮೌನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಇಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳು ಅಪರೂಪ. ದೇಶವು ತನ್ನ 79 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವೀಡಿಯೊ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹುಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ನವಿಲು ಸೊಬಗು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ಭಾರತದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಗುಣಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ರಾಕೇಶ್ ಭಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (IFS) ಡಾ. ಪಿ.ಎಂ. ಧಾಕಟೆ ಇದನ್ನು X ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ನವಿಲನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹುಲಿ ನವಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ಮೌನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. "ಎಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ದೃಶ್ಯ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಗೌರವ" ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ದೃಶ್ಯವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿದೆ (ಸದ್ಯಕ್ಕೆ)" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವು ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ದಿನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
An amazing video, our national animal and bird, together in one frame! A perfect symbol of India's vibrant spirit. Wishing everyone a Happy Independence Day.
आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, जय हिंद। 🇮🇳
