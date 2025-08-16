English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Viral Video: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಚರಣೆಯಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹುಲಿ, ನವಿಲು! ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಕ್ಷಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ವ್ಯಾಘ್ರನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Tiger Peacock video viral:ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ ಒಂದು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Aug 16, 2025, 08:53 PM IST
  • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ.
  • ಹುಲಿ ಮತ್ತು ನವಿಲು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
  • ಹುಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

Tiger peacock viral video: ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರಸದೌತಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಸುಂದರವಾದ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಕೇತಗಳಾದ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ನವಿಲು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಹುಲಿ ನವಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ಮೌನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಇಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳು ಅಪರೂಪ. ದೇಶವು ತನ್ನ 79 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವೀಡಿಯೊ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹುಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ನವಿಲು ಸೊಬಗು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ಭಾರತದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಗುಣಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ರಾಕೇಶ್ ಭಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (IFS) ಡಾ. ಪಿ.ಎಂ. ಧಾಕಟೆ ಇದನ್ನು X ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Viral video: ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಸ್ತಾಗವ್ಳೇ ಅಂತಾ ಮರುಳಾಗದಿರಿ ಬಾಯ್ಸ್‌! ಮೇಕಪ್‌ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಾಳರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನೇ

ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ನವಿಲನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹುಲಿ ನವಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ಮೌನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. "ಎಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ದೃಶ್ಯ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಗೌರವ" ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಈ ದೃಶ್ಯವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿದೆ (ಸದ್ಯಕ್ಕೆ)" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವು ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ದಿನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೇವಲ ಉಪಹಾರ ನೀಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಜೆಟ್‌ ಗಗನಸಖಿಯರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ! ಏನದು ಅಂದ್ರೆ..

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು 2025ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಟ್ರೈನಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

