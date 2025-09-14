English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Viral Video: ಮುಗ್ದ ಹಾವಿನ ಮುದ್ದು ನಗುವಿಗೆ ಮಾರುಹೋದ ಜನರು.. ಬಿಳಿ ಸರ್ಪದ ನೋಟ ನೋಡಿ ಮುದ್ದಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು

white snake video: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುದ್ದು ಹಾವಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ಆ ಹಾವಿನಲ್ಲೇನಿದೆ? ಫುಲ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 14, 2025, 09:36 AM IST
  • ಹಾವುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳು.
  • ಒಂದು ಹಾವು ತನ್ನ ಮುದ್ದುತನ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ.
  • ಮುದ್ದು ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಜನ ಈ ಹಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೋಡೋ ಸಾಂಗ್‌.. ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ! ನಿದ್ದೆನೂ ಬರಲ್ಲ..
camera icon5
jiya jale song
ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೋಡೋ ಸಾಂಗ್‌.. ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ! ನಿದ್ದೆನೂ ಬರಲ್ಲ..
ಬರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಲ್ಲ.. ಈ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದವರೇ! ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌..
camera icon16
beauty pageants
ಬರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಲ್ಲ.. ಈ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದವರೇ! ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌..
66 ರಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣಲು ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ..!
camera icon6
Akkineni Nagarjuna
66 ರಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣಲು ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ..!
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.‌. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon6
gold jewellery
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.‌. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
Viral Video: ಮುಗ್ದ ಹಾವಿನ ಮುದ್ದು ನಗುವಿಗೆ ಮಾರುಹೋದ ಜನರು.. ಬಿಳಿ ಸರ್ಪದ ನೋಟ ನೋಡಿ ಮುದ್ದಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು

Viral Video: ಹಾವುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಒಡನೆ ನಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹಾವು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ , ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 81,000 ರಿಂದ 138000 ಜನರು ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಮಗಾಗುವ ಭಯವೇ ಹೆಚ್ಚು, ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಜನ ಜಾಗ ಕಾಲಿ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಒಂದು ಹಾವು ತನ್ನ ಮುದ್ದುತನ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಚ್ಚಿದ ಘಾಗ್ರಾ, ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಹುಡುಗಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಜನ ಶಾಕ್‌..!

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನ ಹಾವುಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವುಗಳ ಸುಂದರವಾದ ಬಣ್ಣ, ಅವುಗಳ ನೋಟ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಭಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹದ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸದ್ಯ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಳಿ ಹಾವು ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನು ಮರುಳು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮುದ್ದು ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಜನ ಈ ಹಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Viral video:ಕುರಿಯ ಹೆಗಲೇರಿ ರಾಜನಂತೆ ಸವಾರಿ..ನಾಯಿಯ ಗತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಬಹುಪರಾಕ್‌ ಎಂದ ನೆಟಿಜ್ಸ್‌

ಈ ಸುಂದರವಾದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹಾವಿನ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು Instagram ಪುಟ beautifulnewpix ಎಂಬ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಆದರೂ ಸಹ ಜನ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಸುತ್ತಲು ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹಾವೊಂದು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕೂತಿಗೆ. ಹಚ್ಚ ಬಿಳುಪಿನ ಬಣ್ಣ, ಕಪ್ಪಾದ ಎರಡು ಪುಟ್ಟ ಕಣ್ಣು, ಯಾರನ್ನೋ ನೋಡುತ್ತಾ ನಾಚುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬಾಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ಹಾವಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಂಡು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಾಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹಾವಿನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಜನ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಚ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ಮುದ್ದಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸತ್ತ ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಅಳುತ್ತ ಕಾದು ಕುಳಿತ ಹಾವು..! ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಸಂಗತಿ.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

 

 

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Snake Videoವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋಹಾವು ಆಕಳಿಸುವ ವಿಡಿಯೋಆಕಳಿಸುವ ಹಾವಿನ ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋಹಾವು ಆಕಳಿಸುವ ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋ

Trending News