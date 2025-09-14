Viral Video: ಮುಗ್ದ ಹಾವಿನ ಮುದ್ದು ನಗುವಿಗೆ ಮಾರುಹೋದ ಜನರು.. ಬಿಳಿ ಸರ್ಪದ ನೋಟ ನೋಡಿ ಮುದ್ದಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು

Viral Video: ಹಾವುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಒಡನೆ ನಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹಾವು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ , ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 81,000 ರಿಂದ 138000 ಜನರು ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಮಗಾಗುವ ಭಯವೇ ಹೆಚ್ಚು, ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಜನ ಜಾಗ ಕಾಲಿ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಒಂದು ಹಾವು ತನ್ನ ಮುದ್ದುತನ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನ ಹಾವುಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವುಗಳ ಸುಂದರವಾದ ಬಣ್ಣ, ಅವುಗಳ ನೋಟ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಭಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹದ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸದ್ಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಳಿ ಹಾವು ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನು ಮರುಳು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮುದ್ದು ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಜನ ಈ ಹಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸುಂದರವಾದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹಾವಿನ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು Instagram ಪುಟ beautifulnewpix ಎಂಬ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಆದರೂ ಸಹ ಜನ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಸುತ್ತಲು ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹಾವೊಂದು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕೂತಿಗೆ. ಹಚ್ಚ ಬಿಳುಪಿನ ಬಣ್ಣ, ಕಪ್ಪಾದ ಎರಡು ಪುಟ್ಟ ಕಣ್ಣು, ಯಾರನ್ನೋ ನೋಡುತ್ತಾ ನಾಚುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬಾಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ಹಾವಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಂಡು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಾಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹಾವಿನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಜನ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಚ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ಮುದ್ದಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
