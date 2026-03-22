ಈ ಶೂಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದಾಗ ತಿನ್ನಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ..? ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂತು ಹೊಸ ಬ್ರಾಂಡ್‌

Butter Chicken shoe : ಇಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಘಟನೆಗಳ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಪೈಕಿ ಇದೀಗ ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಶೂ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಹೌದು.. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಶೂ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಅವರು ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಶೂನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಮಿಶ್ರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಮಾನವ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ನಾಗರಿಕವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹೊಸ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಶೂಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಶೂಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾ.. ಶೂನ ಕೆಳಭಾಗದ ಭಾಗ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಸುರಿದು, ಮತ್ತೆ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶೂಗೆ ಜೊಡಿಸಿ ಧರಿಸಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ಶೂನಿಂದ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಹೊರ ತೆಗೆದು ತಿನ್ನುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೊಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪರ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಈ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇವೆಲ್ಲಾ ಹಾನಿಕರ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ..