Viral Video: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನವವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು "ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ವಿಡಿಯೋ" ಎಂಬ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ದಂಪತಿಗಳು "ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ವ್ಲಾಗ್" ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕಾಏಕಿ ಸಿನಿರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ! ಆದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಈಕೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ..
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ.. ನವವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು.. ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಅಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಹ ವೈರಲ್ ಮಾಡಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದಾಗ.. ಟ್ವಿಟರ್ ನೆಟಿಜನ್ ಒಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 'ಜನರು ಲೈಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಏಕೆ ಹುಚ್ಚರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ವೀವ್ಸ್ ಪಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿತ್ತು?ʼ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
I don't know why people are going mad over this? It is their own life, own choices, own way of public simply of love.. For all they want, they can allow vlogging of their suhag raat also.. Why should others do moral policing? pic.twitter.com/vxyQhaKDU9
— Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) September 14, 2025
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಮತ್ತಷ್ಟು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಶಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮನರಂಜನೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಈ ಯುಗದ ಯುವಕರು ಲೈಕ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಚ್ಚರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..