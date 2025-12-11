ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್! ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಜೊಡಿ

Viral Marriage : ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಯುವತಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳಿಯದೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರಿಷಭ್ ರಜಪೂತ್ ಮತ್ತು ಸೋನಾಲಿ ಚೌಕ್ಸೆ ದಂಪತಿಗಳ ವಿವಾಹದ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ನಂತರ ಈ ಜೋಡಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸೋನಾಲಿಯವರನ್ನು 'ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿಗ್ಗರ್' ಅಂತ ಕರೆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ನೋಡಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಈ ಜೋಡಿ ಬಿಬಿಸಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಟ್ರೋಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ರಿಷಭ್ನ ತಾಯಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಈ ವಿಚಾರ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಂತೆ.
"ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮೀಮ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷಣ. ನಾವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಸುಂದರ ಗಳಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬಣ್ಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದೂ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತು." ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರಿಷಭ್, "ಇತರರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ" ಎಂದರು.
ಜೋಡಿಯ ಪ್ರೇಮ ಪಯಣ : ಇಬ್ಬರೂ ಮೊದಲು 2014 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಿತು, ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. "30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ 11 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ರಿಷಬ್ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಬಿಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮರೇ..? ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಜೊಡಿಯ ಕಥೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ದಂಪತಿಗಳು ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲದೇ, ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ...