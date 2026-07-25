/ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬೀಳುವ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಧಾವಿಸಿದ ರಕ್ಷಕ : ಹಿಮಾಚಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಪವಾಡ ಸದೃಶ ರಕ್ಷಣೆ!

NHAI Team save kid viral video : ಹಿಮಾಚಲದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಂಬಾದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಟ್ಟ ಕುಸಿದು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಎರಡೂ ಬದಿಯ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ 7 ತಿಂಗಳ ಹಸುಗೂಸನ್ನು ಹೊತ್ತ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು! ಮಗುವಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಆಮ್ಲಜನಕ (Oxygen) ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬೆಟ್ಟ ಕುಸಿದು ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಆಮ್ಲಜನಕ ತೀರುತ್ತಾ ಬಂದು ಮಗುವಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರಾಣದ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಓಡಿದ ರಕ್ಷಕರು : ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (NHAI) ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ಮತ್ತು ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದವು. ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಮೇಲಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದರು.
He deserves all the fame and applause ❤️
An ambulance staff member in Chamba carried a 7-month-old baby through a dangerous stretch of falling stones, putting his own life at risk so the little one could make it to safety. pic.twitter.com/8VIRZhZAMt
— Nikhil saini (@iNikhilsaini) July 23, 2026
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ? ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು 7 ತಿಂಗಳ ಕಂದಮ್ಮನನ್ನು ತಮ್ಮ ಎದೆಗೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಬೀಳುವ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಓಡಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯಾನ್ಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹಿಂದೆಯೇ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಜೀವಭಯ ತೊರೆದು ಓಡಿ ಬರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ದಾಟಿದ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ವತದ ತುದಿಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಯೊಂದು ಭೀಕರವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಉರುಳಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿದ್ದರೂ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಶ್ಲಾಘನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ : NHAI ತಂಡದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಮಗುವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಾಹಸಮಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರು NHAI ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು "ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಗಳು" ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.