74 ರ ವೃದ್ಧನ ಕೈ ಹಿಡಿದ 24 ವರ್ಷದ ಚೆಲುವೆ.! ಈಕೆಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗೋಕೆ ಅಜ್ಜ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Viral Marriage : 74 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧನೊಬ್ಬ 24 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಧುದಕ್ಷಿಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 19, 2025, 10:18 PM IST
    • 24 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಕೈ ಹಿಡಿದ 74 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧ
    • ಮಹಿಳೆಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಧುದಕ್ಷಿಣೆ ನೀಡಿದ್ದ ಅಜ್ಜ
    • ಮರು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದಾನೆ..

Old age - Young Girl marriage : 90 ರ ದಶಕದ ಯುವಕರು ಇನ್ನೂ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೋಷಕರು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, 74 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮರು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.. 

ಹೌದು.. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ 74 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು 24 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ನವವಿವಾಹಿತರು ಮದುವೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಣ ನೀಡದೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದೂರು ದಾಖಲಾದ ನಂತರ ಅಚ್ಚರಿ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಸೌತ್ ಚೀನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ಪೂರ್ವ ಜಾವಾದ ಪಾಸಿರ್ ರಿಸ್ ರೀಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಿತು. 74 ವರ್ಷದ ದರ್ಮನ್ ಎಂಬ ವರ 24 ವರ್ಷದ ಶೆಲಾ ಅರಿಕಾಳ ಕೈಹಿಡಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ದರ್ಮನ್ ಅರಿಕಾಗೆ ಭಾರಿ ವಧುದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ 60 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು 1.8 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂತು. ವಧುವಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದ ಜನರಿಗೆ ಸಹ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು, ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 6 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತಂತೆ. 

ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡದೆ ದಂಪತಿಗಳು ಏಕೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅಂದರೆ, 74 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಧುವಿನ ಕುಟುಂಬ ನೀಡಿದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ವಧುವಿನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಚೆಕ್ ಕೂಡ ನಕಲಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹರಡಿತ್ತು.

ಈ ಮಾಹಿತಿ ಹರಡಿದ ನಂತರ, ದರ್ಮನ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಹಿಳೆಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಚೆಕ್ ನಕಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಪುರಾವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಮಹಿಳೆಯ ಕುಟುಂಬವೂ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ, ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಹನಿಮೂನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Indonesian weddingTarmanShela Arikaage gap marriagecontroversial marriage

