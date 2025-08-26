Viral Video: ಸಾಕಿದ ಮೇಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಸಿಂಹ ತಲೆಗೆ ಚೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿದ ಅಜ್ಜಿ! ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

Goat And Lion: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮೇಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿಂಹ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮೇಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ತಲುಪಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಂತರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿರುವು ಇದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗಮ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಜನರು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಂಹವು ಮೇಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಆಕೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಧೈರ್ಯ ಆಕಾಶದಷ್ಟು .ಅಜ್ಜಿ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಿಂಹದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಆ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಸಿಂಹವನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಮಗುವೊಂದು ಕಿಡಿಗೇಡಿತನ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಂತೆ ಅವಳು ಸಿಂಹವನ್ನು ಗದರಿಸಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಅಜ್ಜಿಯ ಈ ಉಗ್ರ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿಂಹವು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವು ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಅಜ್ಜಿಯ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಈ ವೀಡಿಯೊ ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ನೈಜವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು AI ಸಹಾಯದಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿಯ ನಡುವಿನ ಅಂತಹ ಮುಖಾಮುಖಿ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೂ, ಈ ವೀಡಿಯೊ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇದು ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು i.love.srikaranpur ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
