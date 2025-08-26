English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Viral Video: ಸಾಕಿದ ಮೇಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಸಿಂಹ ತಲೆಗೆ ಚೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿದ ಅಜ್ಜಿ! ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

Goat And Lion: ಸಿಂಹ ಹಾಗೂ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಲಾತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Aug 26, 2025, 01:58 PM IST
  • ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
  • ಜನರು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
  • ಆಕೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಧೈರ್ಯ ಆಕಾಶದಷ್ಟು .

Viral Video: ಸಾಕಿದ ಮೇಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಸಿಂಹ ತಲೆಗೆ ಚೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿದ ಅಜ್ಜಿ! ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

Goat And Lion: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮೇಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿಂಹ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮೇಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ತಲುಪಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಂತರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿರುವು ಇದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗಮ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಜನರು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಶಾಕಿಂಗ್.... ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಓಡಾಟ! ವಿಡಿಯೋ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

ಸಿಂಹವು ಮೇಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಆಕೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಧೈರ್ಯ ಆಕಾಶದಷ್ಟು .ಅಜ್ಜಿ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಿಂಹದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಆ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಸಿಂಹವನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಮಗುವೊಂದು ಕಿಡಿಗೇಡಿತನ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಂತೆ ಅವಳು ಸಿಂಹವನ್ನು ಗದರಿಸಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಅಜ್ಜಿಯ ಈ ಉಗ್ರ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿಂಹವು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವು ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಅಜ್ಜಿಯ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Gorilla Viral Video: ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಸಿಂಹವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಎಸೆದ ಗೊರಿಲ್ಲಾ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ

ಆದರೆ, ಈ ವೀಡಿಯೊ ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ನೈಜವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು AI ಸಹಾಯದಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿಯ ನಡುವಿನ ಅಂತಹ ಮುಖಾಮುಖಿ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೂ, ಈ ವೀಡಿಯೊ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇದು ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು i.love.srikaranpur ಎಂಬ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮೋಜಿಗಾಗಿ ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತಳ್ಳಿದ ಮಾಲೀಕ..! ಬದಕುವ ಆಸೆ.. ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು 2025ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಟ್ರೈನಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

