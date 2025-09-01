English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Photo Puzzle: 5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ?

Photo Puzzle : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರನ್ನು ಸಹ ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಪಜಲ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ... ಉತ್ತರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಿ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 1, 2025, 10:15 PM IST
    • ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ
    • ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರನ್ನು ಸಹ ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ
    • ಈ ಫೋಟೋ ಪಜಲ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ

Trending Photos

ದಸರಾಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ : ಡಿಎ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ! ವೇತನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ
camera icon8
DA hike
ದಸರಾಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ : ಡಿಎ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ! ವೇತನದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ
ಸಿನಿಮಾ ರೇಂಜ್‌ಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟ! ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಈತನಿಗಿರುವ ಕ್ರೇಜ್..‌
camera icon8
Ram Kapoor net worth
ಸಿನಿಮಾ ರೇಂಜ್‌ಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟ! ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಈತನಿಗಿರುವ ಕ್ರೇಜ್..‌
ದೇಹದ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಬೆವರುವುದಿಲ್ಲ! ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ..
camera icon6
Knowledge
ದೇಹದ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಬೆವರುವುದಿಲ್ಲ! ಉತ್ತರ ತಿಳಿದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ..
ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಬೆಡ್‌ಗೆ ಬಾ ಅಂದ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ..! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon7
Nainisha Rai
ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಬೆಡ್‌ಗೆ ಬಾ ಅಂದ್ರು, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ..! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ
Photo Puzzle: 5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ?

Photo Puzzle : ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್.. ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುವುದೇ ಬೇರೆ ಒಳಗಿರುವುದೇ ಬೇರೆ. ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಒಗಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಅಂತಹ ಫೋಟೋ ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ.. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡಿ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮೇಲಿನ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಆ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಡಗಿದೆ. ಅದು ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಇದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನೆಂದು ನೀವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. 

99 ಪ್ರತಿಶತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರು ಈ ಒಗಟು ಬಿಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ '528' ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇತರರು ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ '683' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬುರುಡೆ ಚಿನ್ನಯ್ಯನ ಮಹಜರು ಮುಕ್ತಾಯ : ಮಹತ್ವದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕಲೆಹಾಕಿದ SIT

ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಸಹ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ.. ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಸರಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೇ.. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನೆಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ 3452839.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಸುಜಾತ ಭಟ್  ಹೇಳಿಕೆ : ವಾಸಂತಿ  ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹೋದರನ ಆಗ್ರಹ 

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Optical IllusionPhoto PuzzleNumber Puzzles

Trending News