Photo Puzzle: 5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ?

Photo Puzzle : ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್.. ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುವುದೇ ಬೇರೆ ಒಳಗಿರುವುದೇ ಬೇರೆ. ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಒಗಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಅಂತಹ ಫೋಟೋ ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ.. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಫೋಟೋವನ್ನು ನೋಡಿ.
ಮೇಲಿನ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಆ ಸಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಡಗಿದೆ. ಅದು ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಇದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನೆಂದು ನೀವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು.
99 ಪ್ರತಿಶತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರು ಈ ಒಗಟು ಬಿಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ '528' ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇತರರು ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ '683' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ.
ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಸಹ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ.. ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಸರಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೇ.. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನೆಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ 3452839.
