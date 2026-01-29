English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಗಿದ್ರೆ 41 ರಲ್ಲಿ 14 ಅನ್ನು 4 ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ನೋಡೋಣ..! 99% ಜನ ಸೋತವರೆ ಗುರು

Optical illusion : ಅನೇಕ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್‌ ಚಿತ್ರಗಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಅಂತಹುದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.. ನೀವು ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 29, 2026, 08:10 PM IST
Optical illusion challenge : ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್‌ ಚಿತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.  

ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಹ ಇಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೈರಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ನೀವು ವಿವಿಧ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ 41 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿ ಅಘೋರಿಗಳು ಅರ್ಧ ಬೆಂದ ಹೆಣ ತಿನ್ನೋದೇಕೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಮೈ ನಡುಗಿಸುವ ರಹಸ್ಯ 

ಆದರೆ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ 14 ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ.. ನೀವು ಈ 41 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ 14 ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು.. ಅದೂ ಕೇವಲ 4 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಪಝಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ 14 ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಚುರುಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ 14 ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ ನೋಡಿ..

No description available.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

