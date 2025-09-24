English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Optical Illusion: ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳಿವೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ನೋಡೋಣ

Optical Illusion : ಈ ರೀತಿಯ ಆಪ್ಟಿಕಲ್‌ ಇಲ್ಯೂಷನ್‌ ಚಿತ್ರಗಳು ಮೆದುಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳು ಇವೆ. ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಿ ಬಿಡಲಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 24, 2025, 01:33 PM IST
    • ಈ ರೀತಿಯ ಆಪ್ಟಿಕಲ್‌ ಇಲ್ಯೂಷನ್‌ ಚಿತ್ರಗಳು ಮೆದುಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡುತ್ತವೆ.
    • ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಹ ಉತ್ತರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ.
    • ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಒಗಟು ಬಿಡಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸರಳವಲ್ಲ.

Trending Photos

ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಾನೂ ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ! ಶೃತಿ ಹಾಸನ್‌ ಮನದಾಳದ ಮಾತು
camera icon5
Shruti Haasan
ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಾನೂ ಕೂಡ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ! ಶೃತಿ ಹಾಸನ್‌ ಮನದಾಳದ ಮಾತು
ದಸರಾ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ : ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.35 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ! ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವುದು ಉಚಿತ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್
camera icon7
Gold price
ದಸರಾ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ : ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.35 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ! ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವುದು ಉಚಿತ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್
2000 ರೂ. ಕುರಿತು RBI ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ! ಬ್ಯಾನ್‌ ಆದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸೇರದ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ..
camera icon11
RBI 2000 rupee note
2000 ರೂ. ಕುರಿತು RBI ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ! ಬ್ಯಾನ್‌ ಆದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಸೇರದ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ..
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌: ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಯೋಗದಿಂದ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು
camera icon6
Diwali 2025
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌: ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಯೋಗದಿಂದ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು
Optical Illusion: ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳಿವೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ನೋಡೋಣ

Optical illusion puzzle : ಒಗಟುಗಳು ಮೆದುಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಹ ಉತ್ತರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಒಗಟು ಬಿಡಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸರಳವಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್‌ ಶಾರ್ಪ್‌ ಮಾಡುತ್ತವೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳು ಅಡಗಿವೆ ಅಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇ ನಿಮಗೆ ನಾವು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲ್‌. ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಮತ್ತು ಬುದ್ದಿಗೆ ಇದು ಕೆಲಸ ನೀಡುವ ಸಮಯ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೀದಿ ಅನ್ನೋಹಾಗಿಲ್ಲ, ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ ಅನ್ನೋ ಕಬರಿಲ್ಲ..! ಇವರೆಂಥಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು.. ಅದೆಂಥಾ ಲವ್‌.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಫೊಟೋದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು, ಎರಡರೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನದಿಗಳು, ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಚೆಲುವೆ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷ ಸರ್ಪಗಳಿವೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಸಮಯವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ..

ಕಲ್ಲು-ಕಾಂಡಗಳು, ಗಿಡ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಖಂಡಿತ ಹಾವುಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Optical Illusioniq testhidden animals optical illusionsfind the hidden actual number of king snakes

Trending News