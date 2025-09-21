English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚ್ಯಾಲೆಂಜ್‌! 12 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿನ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

Optical illusion: ಈ ಮೇಲಿನ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಡಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ? ಗೆಸ್‌ ಮಾಡಿ

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 21, 2025, 11:05 AM IST
  • ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಭ್ರಮೆ ಚಿತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
  • ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು 12 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು.
  • ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಭ್ರಮೆಯ ಚಿತ್ರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚ್ಯಾಲೆಂಜ್‌! 12 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿನ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

Optical illusion: ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಭ್ರಮೆ ಚಿತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಹ ಅಂತಹ ಒಗಟು ಆಟಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ನೀವು ಮೇಲೆ ನೋಡುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು 12 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು.

ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಭ್ರಮೆಯ ಚಿತ್ರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮೊದಲು ನೋಡಿದಾಗ, ನೀವು ನೋಡುವುದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಿಣಿ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಡಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Viral Video: ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಡೆ ಎತ್ತಿ ಬುಸ್‌... ಬುಸ್‌... ಎಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಕೋಬ್ರಾ..!

ಈ ಒಗಟನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಡಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಫೋಟೋವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಬಿಡಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ವಿಗ್ನರಾಗದೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿ. ನಂತರ, ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಈ ಒಗಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಬಿಡದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ನೀವು ಈ ಒಗಟನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಪಕ್ಕದ ಪ್ರದೇಶವ್ನು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಈ ಒಗಟನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಿಕ್ಷುಕ! 4 ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಬಂದು QR ಕೋಡ್ ತೋರಿಸಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾನೆ! ಈತನ ಗಳಿಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

OI

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

Optical Illusionhidden person puzzle12-second challengeBrain Teaserspot the difference

