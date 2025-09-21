ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚ್ಯಾಲೆಂಜ್‌! 12 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿನ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

Optical illusion: ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಭ್ರಮೆ ಚಿತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಹ ಅಂತಹ ಒಗಟು ಆಟಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ನೀವು ಮೇಲೆ ನೋಡುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು 12 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು.
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಭ್ರಮೆಯ ಚಿತ್ರವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮೊದಲು ನೋಡಿದಾಗ, ನೀವು ನೋಡುವುದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಿಣಿ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಡಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.
ಈ ಒಗಟನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಡಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಫೋಟೋವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಬಿಡಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ವಿಗ್ನರಾಗದೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗಮನಿಸಿ. ನಂತರ, ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಈ ಒಗಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಬಿಡದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ನೀವು ಈ ಒಗಟನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಪಕ್ಕದ ಪ್ರದೇಶವ್ನು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಈ ಒಗಟನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
