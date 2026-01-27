English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Viral
  • ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ..! ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿರಾಫೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ.. 

ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ..! ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿರಾಫೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ.. 

Optical illusion : ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನೇಕ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಭ್ರಮೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಒಗಟು ಚಿತ್ರಗಳು ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಜನರು ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಚುರುಕಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ.. ಬನ್ನಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸವಾಲ್‌ ಇದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 27, 2026, 03:56 PM IST
    • ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನೇಕ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
    • ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಭ್ರಮೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಒಗಟು ಚಿತ್ರಗಳು ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
    • ಜನರು ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ..

Trending Photos

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ನೋವಿನ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಯರ್‌.. RCB ತಂಡದಲ್ಲೂ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ವೇಗಿ!
camera icon6
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ನೋವಿನ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಯರ್‌.. RCB ತಂಡದಲ್ಲೂ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ವೇಗಿ!
ಖರೀದಿಸಲು ಆತುರಪಡಬೇಡಿ.. ಈ ದಿನದಂದೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ?
camera icon6
GOLD RATES
ಖರೀದಿಸಲು ಆತುರಪಡಬೇಡಿ.. ಈ ದಿನದಂದೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ?
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೆಳಗಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ! ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
camera icon5
ASTROLOGY
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೆಳಗಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ! ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
ಗುರು ಅಧಿಪತ್ಯದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸಂಚಾರ: ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ 8 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ.. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಏನು ಫಲ
camera icon12
Gajakesari Yoga
ಗುರು ಅಧಿಪತ್ಯದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸಂಚಾರ: ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ 8 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ.. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಏನು ಫಲ
ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ..! ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿರಾಫೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ.. 

Puzzels Games : ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಮೆದುಳನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬುದ್ದಿಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ನೀವು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಗುಟ್ಟು ಬಿಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನೆಂದರೆ.. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಜಿರಾಫೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇವಲ 5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ʻಮಲ್ಕೊಂಡ್‌ ಏನ್‌ ಸಾದಿಸ್ತೀಯ ಬಾ..ʼ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಯಿಯನ್ನು ಪೀಡಿಸಿದ ಕೋತಿ ಮರಿ! ಕಪಿ ಚೇಷ್ಟೆ ನೋಡಿ ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? : ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಭ್ರಮೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.  ಸುಂದರ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯದ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಜಿರಾಫೆ ಅಡಗಿದೆ. ಈ ಮರಗಳ ನಡುವೆ ಅಡಗಿರುವ ಜಿರಾಫೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ.  

ನೀವು ಜಿರಾಫೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? : ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಜಿರಾಫೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮೆದುಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆ.. ಜಿರಾಫೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸರ ಪಡಬೇಡಿ.. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿ.. ಮರದ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಜಿರಾಫೆಯ ಆಕಾರ ಕಾಣುತ್ತವೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Optical Illusioniq testPuzzle gamesfree online gamespuzzle games for kids

Trending News