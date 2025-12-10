Oyo new rules: ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಓಯೋ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ..
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡುವ ಓಯೋ ರೂಮ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ..ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು OYO ರೂಮ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಆಗಲಿದೆ. ಹೌದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಓಯೋ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವಚಿತ್ರವಿರುವ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು..ಆದ್ರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀವು OYO ಕೊಠಡಿ ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, OYO ನಂತಹ ಹೋಟೆಲ್ ಸರಪಳಿಗಳು, ಈವೆಂಟ್ ಆಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಆಧಾರ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಓಯೋ ರೂಮ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಆಗುವಾಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬದಲಿಗೆ QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತದೆ.ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯುಐಡಿಎಐನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಂದಣಿಯ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಆಧಾರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಹಕರ ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಯುಐಡಿಎಐ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಭುವನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಬರಲು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ.ಹೊಸ ನಿಯಮ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಕರಂತಹ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಣವನ್ನ ಕಳೆಯಲು ಓಯೋ ರೂಮ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ..ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಮೋರಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸ್ತಾರೆ.ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಟ್ಟಲೆ ದೂರದಿಂದ ಪ್ರವಾಸ ಬಂದು ರೂಮ್ ಬಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ..ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.. ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡಲು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕಾಗದ ಆಧಾರಿತ ಗುರುತಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ನಿರ್ಣಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
