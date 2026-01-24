ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌ ಕಥೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ..! ಒಂಟಿ ಪಯಣದ ಹಿಂದಿದೆ ರೋಚಕ ಕಥೆ

Nihalist Penguin history : ತನ್ನ ಗುಂಪಿನಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಾಗುವ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ವರ್ನರ್ ಹೆರ್ಜಾಗ್ ಅವರ 2007 ರ 'ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್' ಎಂಬ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ತನ್ನ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪರ್ವತಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೆರ್ಜಾಗ್ ಮರಣದಂಡನೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಚಿತ್ರ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಚಿತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಉಳಿದವುಗಳು ನೀರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಒಂಟಿ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಗುಂಪಿನ ಜೊತೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸದೇ ಏಕಾಂಗಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆರ್ಜಾಗ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ನಡಿಗೆ 70 ರಿಂದ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರವಾಗಿತ್ತು. ಸಾವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪಿದ ಹಾದಿಯಾಗಿತ್ತು.. ಆದರೂ, ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕದೇ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ.. ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಾರಿ ರೀ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯ ಸಂಕೇತದಂತೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾವು ಖಚಿತ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದ ಪೆಂಗ್ವಿನ್, ಬದುಕುಳಿಯುವ ಆಚೆಗಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಪರ್ವತಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ವೀಕ್ಷಕರು ಪೆಂಗ್ವಿನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಗಳ ಹಿಂಡು ಸಾಗರದತ್ತ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಪರ್ವತಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರ್ವತಗಳು ಸುಮಾರು 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಪೆಂಗ್ವಿನ್ನ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರು "ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೂ, Instagram ಬಳಕೆದಾರ @GautamReddy ಇದನ್ನು ಜನವರಿ 22, 2026 ರಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು 749,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.