  ಪ್ರಯಾಗ್ ರಾಜ್ ಮಾಘ ಮೇಳದ ಈ ಸುಂದರಿ ಮುಂದೆ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಗುರು! ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾ ಸೆನ್ಸೇಷನ್‌ ಇವರೇ ನೋಡಿ..

ಪ್ರಯಾಗ್ ರಾಜ್ ಮಾಘ ಮೇಳದ ಈ ಸುಂದರಿ ಮುಂದೆ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಗುರು! ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾ ಸೆನ್ಸೇಷನ್‌ ಇವರೇ ನೋಡಿ..

Maghi mela viral girl: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕುಂಭಮೇಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು.. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮರುಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 1, 2026, 05:30 PM IST
  • ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಘ ಮೇಳ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
  • ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಪ್ರಯಾಗ್ ರಾಜ್ ಮಾಘ ಮೇಳದ ಈ ಸುಂದರಿ ಮುಂದೆ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಗುರು! ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾ ಸೆನ್ಸೇಷನ್‌ ಇವರೇ ನೋಡಿ..

Maghi mela 2026: ಪ್ರಸ್ತುತ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಘ ಮೇಳ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಘ ಮೇಳ ಜನವರಿ 3 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮಾಘ ಮೇಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಯ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.  

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಜನರು ಮಾಘ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಯುವತಿಯ ಹೆಸರು ಮಾಹಿ ಮಲಾಲ್. ಮಾಘ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮಣಿ ಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಈ ಯುವತಿಯನ್ನಯ ನೋಡಿದ ಕೆಲವು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌ಗಳು ಆಕೆಯ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುವತಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮೋನಾಲಿಸಾಗಿಂತ ಸುಂದರವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಜನರು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಹಾವಿನ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ವಿಷಸರ್ಪಗಳನ್ನೇ ತಿಂದು ಬದುಕುವ ಜನರಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಿದು..   

ಆದರೆ ಈ ಯುವತಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌ಗಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.. ಏಕೆಂದರೇ ಮಾಹಿ ಮಲಾಲ್ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌ಗಳ ಗದ್ದಲದಿಂದ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ವಿಷಾದ.. 

ಸದ್ಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಅವಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಘ ಮೇಳದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವತಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಮೊನಾಲಿಸಾಗೆ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಹಾವಿನ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ವಿಷಸರ್ಪಗಳನ್ನೇ ತಿಂದು ಬದುಕುವ ಜನರಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಿದು..   

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

...Read More

