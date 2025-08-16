ಕೇವಲ ಉಪಹಾರ ನೀಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಜೆಟ್‌ ಗಗನಸಖಿಯರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ! ಏನದು ಅಂದ್ರೆ..

Private Jet: ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉಪಾಹಾರ ಅಥವಾ ಊಟವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಕೆಲಸವು ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು, ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು, ಕೋಪಗೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಫಲ್ಯದ ನಡುವೆಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನಗುವುದು ಅವರ ಕೆಲಸದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು 4 - 5 ಗಗನಸಖಿಯರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನದ ಮಾಲೀಕರು, ಅವರ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗಗನಸಖಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಗನಸಖಿಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಇವು:
1. ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೈಕೆ: ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಗಗನಸಖಿಯರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಪಾನೀಯಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಗಗನಸಖಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅವಳನ್ನು ಪಾನೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಅವಳು ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.
3. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು: ಕೇವಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಏನು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಎಂದು ಗಗನಸಖಿ ಊಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಸೇವೆಯ ನಂತರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ: ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳ ನಂತರ ಉಂಟಾಗುವ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಗಗನಸಖಿಯ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ.
5. ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಗನಸಖಿಯ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಸವಾಲಿನ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ.
