Python caught young man body: ಹಾವು ಕಂಡಾಗ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಜನರು ಭಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಫಿಡಿಯೋಫೋಬಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾವು ನೋಡಿದಾಕ್ಷಣ ಭಯ ಪಡುವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ, ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಭಯವಾಗಬಾರದು ಎಂದರೆ ವರ್ತನೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (Cognitive Behavioral Therapy- CBT) ಎಕ್ಸಪೋಸರ್ ಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಹಾವಿನ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಭಯ ಅದಾಗೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಈಗ ಯಾಕೆ ಅಂತೀರಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇಹದ ಹಿಡಿಯಬಾರದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಬ್ಬಾವು ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡುವುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅಥವಾ ಹಾವುಗಳ ರಕ್ಷಕರು ಹಿಡಿದು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡುವುದು ಇದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಾವುಗಳ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾವು ರಕ್ಷಕರು ಬಂದು ಹಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ WIDI ORAY ಹಾವುಗಳ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಹಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಹಾವು ಎಂಥಹದ್ದೇ ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಹೆಬ್ಬಾವು, ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ, ಹಸಿರು ಹಾವು, ನಾಗರಹಾವು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಧಧ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾವು ತುಂಬಾ ಕಾಟ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಬೇಗನೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ವೇಳೆ ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗ ಹಾವುಗಳ ರಕ್ಷಕ ಯುವಕ ಪಜೀತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಆಟ ಆಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಯುವಕ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಾಗಲೇ ಆ ಹೆಬ್ಬಾವು ಫುಲ್ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬುಶ್ಗುಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಯುವಕನ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯುವಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ನರಳಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು, ಬಾಯಿ ತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಬಾಯಿ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆಯಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ವೇಳೆ ಬಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಒಳಗೆ ಚಾಕು ಹಿಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಹೆಬ್ಬಾವು ತನ್ನ ಪಟ್ಟನ್ನು ಸಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯುವಕ ಮಾತ್ರ ಭಾರೀ ನೋವಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ನೋವು ತಾಳಲಾಗದೇ ಕೊನೆಗೆ ಯುವಕ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಹೇಗೋ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಬಾಯಿನ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿತಲ್ಲಪ್ಪಾ ಎಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಹಾವನ್ನು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾರೇ ಅಗಲಿ ಪ್ರಾಣಿ, ಸರಿಸೃಪಗಳು ಕಂಡಾಗ ಹುಷಾರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ನೋಡದೇ ಪ್ರಾಣಿನ ಪ್ರಾಣಿ ರೀತಿ ನೋಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೂ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.