ಮನೆಯ ಬಾತ್ರೂಮ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ: ವಾಚ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಡಿಯೋ

Snake Viral Video: ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯ ಬಾತ್‌ರೂಂನಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ: ಮನೆಯವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಹಾಗೂ ಆತಂಕ!

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 30, 2026, 01:01 PM IST
  • ಮನೆಯ ಬಚ್ಚಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿತ್ತು ʼಹೆಬ್ಬಾವುʼ
  • ಬಾತ್ರೂಮ್​ನ ಸೆಲ್ಫ್​ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾವು..
  • ಇಲ್ಲಿದೆ ಹಾವಿನ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಡಿಯೋ...

Snake Viral Video: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್​ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಕ್​ ನೀಡೋದು ಕಾಮನ್​ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಟಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮನೆಮಂದಿಯನ್ನು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಪಡಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗೋಪಾಳದ ತುಳಸಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿ ವಿನಯ್ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯ ಬಾತ್ರೂಮ್​ ಒಳಗೆ ಮಂಗಳವಾರ (ಜನವರಿ 27) ರಾತ್ರಿ ಹೆಬ್ಬಾವೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿನಯ್​ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಬಾತ್ರೂಮ್​ ಒಳಗೆ ಟಬ್​ ಗಳ ಸೌಂಡ್​ ಕೇಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಿರಬಹುದು ಎಂದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮನೆಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹೆಬ್ಬಾವು ಬಾತ್ರೂಮ್​ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ಫ್​ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದೆ. 

ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ವಿನಯ್, ಉರಗ ತಜ್ಞ ಸ್ನೇಕ್ ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕಿರಣ್ ಹೆಬ್ಬಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ..

ಮನೆಯ ಬಾತ್‌ರೂಂನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ನೇಕ್‌ ಕಿರಣ್‌, ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೂವಿನ ಪಾಟ್​ ಹಾಗೂ ಹಾಲ್​ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಾವು 2ನೇ ಫ್ಲೋರ್​ ಹತ್ತಿ ಬಾತ್ರೂಮ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವೆಂದರು.

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

