Viral Video: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶವದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾ*ಚಾರ ಎಸಗಿ ವಿಕೃತಿ: ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

SHOCKING VIRAL VIDEO: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶವದ ಮೇಲೆ ಕಾಮುಕನೋರ್ವ ಅತ್ಯಾ*ಚಾರ ಎಸಗಿ ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆದಿರುವ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. @anuraag_niebpl ಹೆಸರಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬುರ್ಹಾನ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಚರ್ ಮೇಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಶವದ ಮೇಲೆ ಕಾಮುಕನೊಬ್ಬ ಅತ್ಯಾ*ಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ಅತ್ಯಾ*ಚಾರ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆತ ಸ್ಟೇಚರ್ನಿಂದ ಮಹಿಳೆಯ ಶವವನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು.
A man arrested in MP's Burhanpur district for 'abusing' a woman's body at a community health centre. The shocker became public after videos of the April 2024 incident went viral. It exposed state of security at govt health facilities. @santwana99 @jayanthjacob @NewIndianXpress pic.twitter.com/rjoPihyUqF
— Anuraag Singh (@anuraag_niebpl) October 8, 2025
ಶವದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾ*ಚಾರ ಎಸಗಿ ವಿಕೃತಿ ಮೆರೆದ ಕಾಮುಕನನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಲೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟಿಜನ್ಸ್ ಕಾಮುಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
