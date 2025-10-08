English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಳಿವಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ.. ಮೀನುಗಾರರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಈ ದೇವರ ಮೀನು ಪ್ರಪಂಚದ ಅಳಿವಿನ ಸೂಚನೆ

Doomsday Fish: ಮೀನೊಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಅಳಿವಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 8, 2025, 07:58 AM IST
  • ಮೀನುಗಾರರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರು.
  • ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೀನು ಕಂಡ ಮೀನುಗಾರರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
  • ಪಂಬನ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರು ಇದನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.

ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಳಿವಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ.. ಮೀನುಗಾರರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಈ ದೇವರ ಮೀನು ಪ್ರಪಂಚದ ಅಳಿವಿನ ಸೂಚನೆ

Doomsday Fish: ಎಂದಿನಂತೆ, ಮೀನುಗಾರರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೋಣಿಗಳು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಳದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅಪರೂಪದ ಸಮುದ್ರ ಮೀನು, ಮೀನುಗಾರರ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿತು. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೀನು ಕಂಡ ಮೀನುಗಾರರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಪತ್ತಿನ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾನುವಾರ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಬಳಿಯ ಪಂಬನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮನ್ನಾರ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೀನುಗಾರರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮುಗಿಸಿ ದಡಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ, ಅವರ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಸಮುದ್ರ ಮೀನು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಈ ಮೀನು 'ಡೂಮ್ಸ್‌ಡೇ ಫಿಶ್' ಎಂಬ ಫಿನ್ ಫಿಶ್.ಸುಮಾರು 10 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಮತ್ತು 5 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಈ ಮೀನು ಮನ್ನಾರ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪಂಬನ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರು ಇದನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.

ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಈ ಮೀನು ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ದವಾದ, ಪಟ್ಟಿಯಂತಹ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುವ ಅಪರೂಪದ ಮೀನು ಜಾತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ 16 ಮೀಟರ್ (ಸುಮಾರು 52 ಅಡಿ) ಉದ್ದದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನುಂಗಲು ಬಂದ ಹಾವನ್ನೇ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಳಿಸಿಕೊಂಡ ಕಪ್ಪೆರಾಯ.! ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯೇ ಉಲ್ಟಾಪಲ್ಟ್‌.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಈ ಮೀನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಳ ಸಮುದ್ರದ ಜೀವಿ. ಇದು ವಿರಳವಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಜಪಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಮೀನು ತೀರಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ವಿಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಮೀನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪಗಳು ಮತ್ತು ಸುನಾಮಿಗಳಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಮೀನಿಗೆ 'ಡೂಮ್ಸ್‌ಡೇ ಫಿಶ್' ಎಂಬ ನಿಗೂಢ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಂಬನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೀನುಗಾರರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಂಕವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Viral Video: ಲವರ್ ಜೊತೆ ಓಡಿಹೋದ ಪತ್ನಿ, ಹೊಸ ವಧುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತಿ ಎಂಟ್ರಿ!!

ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಫಿನ್‌ಫಿಶ್ ಅಪರೂಪದ - ಆಳ ಸಮುದ್ರದ ಮೀನು ಪ್ರಭೇದ. ಅವು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ವಿಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ.. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಣೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರರು ನಿರಾಳರಾದರು.. ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

