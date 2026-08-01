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ಅಬ್ಬರ ಮಳೆಗೆ ಗೋದಾವರಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬಂತು 'ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ'..! ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ಜೀವಿ ಕಂಡು ಜನ ಶಾಕ್‌

ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಮೀನೊಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೀನು ಕಪ್ಪು-ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಉಂಗುರ ಮಾದರಿಯ ಗುರುತುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 'ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ'ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 01, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:53 PM IST
ಅಬ್ಬರ ಮಳೆಗೆ ಗೋದಾವರಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬಂತು 'ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ'..! ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ಜೀವಿ ಕಂಡು ಜನ ಶಾಕ್‌

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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