ಅಬ್ಬರ ಮಳೆಗೆ ಗೋದಾವರಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬಂತು 'ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ'..! ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ಜೀವಿ ಕಂಡು ಜನ ಶಾಕ್‌

Godavari rare fish caught : ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನದಿ-ಹೊಳೆಗಳು ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿವೆ. ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿ ಅಪರೂಪದ, ವಿಚಿತ್ರ ಮೀನೊಂದು ಈಗ ಇಡೀ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ!
ತೆಲಂಗಾಣದ ಮುಲುಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾಜೇಡು ಮಂಡಲದ ಎಡುಚೆರ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮ್ಮಯ್ಯ ಎಂಬ ಮೀನುಗಾರ ಶನಿವಾರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೋದಾವರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬೀಸಿದಾಗ, ಅವರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೀನಲ್ಲ.
ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೀನನ್ನು ಕಂಡು ಮೀನುಗಾರರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನಿಡೀ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಮೀನನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ! ಕಪ್ಪು-ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಉಂಗುರಗಳು, ವಿಶಿಷ್ಟ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮೀನು ನೋಡಲು 'ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ'ಯಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಮೀನುಗಾರ ಸಮ್ಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
ಸಮ್ಮಯ್ಯ ಈ ಅಪರೂಪದ ಸುಂದರ ಮೀನನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಾಗಿ ಹರಿದುಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೀನಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ಬೆರಗಾದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ, ವೀಡಿಯೋ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ "ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ" ಮಾದರಿಯ ಮೀನಿನ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಗಳು ಮುಲುಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.