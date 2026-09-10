/ಅಪರೂಪದ ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಕೋಬ್ರಾ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Golden Cobra Viral Video: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಗರಹಾವುಗಳು ಕಪ್ಪು, ಕಂದು ಅಥವಾ ಗಾಢ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಅಪರೂಪದ ನಾಗರಹಾವಿನ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಹಾವಿನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಿರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಬಣ್ಣದ ನಾಗರಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾವು ಏಕಾಏಕಿ ಹೆಡೆ ಬಿಚ್ಚಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ನಾಗರಹಾವಿನ ದೇಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಳದಿ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾವು ಹೆಡೆ ಬಿಚ್ಚಿದಾಗ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ಹೊಳಪು ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ಹೆಡೆ ಬಿಚ್ಚಿ ನಿಂತಿರುವ ಹಾವಿನ ಭಂಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವಾದರೂ, ಈ ಹಾವಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಲನವಲನಗಳು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಸಿವೆ.
ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾವುಗಳ ದೇಹದ ಬಣ್ಣವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಅಥವಾ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ನಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಾವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣದ ಹಳದಿ, ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಆದರೆ ಕೇವಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಬಣ್ಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಹಾವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ‘ಗೋಲ್ಡನ್ ಕೋಬ್ರಾ’ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಹಾವು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗುರುತು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಅದರ ಜಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹದ ಬಣ್ಣವು ಅವುಗಳ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಹೋಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಬೇಟೆಯಾಡುವಾಗ ಮರೆಮಾಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಣ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುವ ಹಾವುಗಳು ಕೆಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಚಿನ್ನದಂತೆ ಮಿನುಗುತ್ತಿರುವ ನಾಗರಹಾವು ಹೆಡೆ ಬಿಚ್ಚಿ ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು, “ಇಂತಹ ಹಾವನ್ನು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ”, “ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ” ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿನ ಹಾವುಗಳ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಅಪರೂಪದ ಬಣ್ಣದ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಜ್ಞರ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲದೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.