  ಹಸುವಿನ ಕೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಬಾಯಿಹಾಕಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದ ದೈತ್ಯ ನಾಗರಹಾವು..! ಎದೆ ಝಲ್‌ ಎನಿಸುವ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

ಹಸುವಿನ ಕೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಬಾಯಿಹಾಕಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದ ದೈತ್ಯ ನಾಗರಹಾವು..! ಎದೆ ಝಲ್‌ ಎನಿಸುವ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

snake drinking cows milk Video kannada: ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೈತರಿಗೆ ಹಾವುಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ, ಕೃಷಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಾವುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 23, 2025, 05:03 PM IST
    • ರೈತರಿಗೆ ಹಾವುಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ
    • ಹಾವುಗಳು ಹಾಲಿನ ವಾಸನೆ ಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.
    • ಹಾವು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್

ಹಸುವಿನ ಕೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಬಾಯಿಹಾಕಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದ ದೈತ್ಯ ನಾಗರಹಾವು..! ಎದೆ ಝಲ್‌ ಎನಿಸುವ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

snake drinking cows milk Video kannada: ಹಾವುಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೈತರಿಗೆ ಹಾವುಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ, ಕೃಷಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಾವುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾವುಗಳು ಹಾಲಿನ ವಾಸನೆ ಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. 

ಸದ್ಯ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ದನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆ ಹಾವು ನೇರವಾಗಿ ಹಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅದರ ಕೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತದೆ.  ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 

ಹಾವು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನೇಕ ಜನರು ಇದು ನಿಜ ವೀಡಿಯೊ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು AI ಬಳಸಿ ರಚಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ವೈರಲ್ ಕಿರು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಶಮರಿಕಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

