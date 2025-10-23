ಹಸುವಿನ ಕೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಬಾಯಿಹಾಕಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದ ದೈತ್ಯ ನಾಗರಹಾವು..! ಎದೆ ಝಲ್‌ ಎನಿಸುವ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

snake drinking cows milk Video kannada: ಹಾವುಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಲು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೈತರಿಗೆ ಹಾವುಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ, ಕೃಷಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಾವುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾವುಗಳು ಹಾಲಿನ ವಾಸನೆ ಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ದನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆ ಹಾವು ನೇರವಾಗಿ ಹಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅದರ ಕೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಹಾವು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನೇಕ ಜನರು ಇದು ನಿಜ ವೀಡಿಯೊ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು AI ಬಳಸಿ ರಚಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ವೈರಲ್ ಕಿರು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಶಮರಿಕಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.