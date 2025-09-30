English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮೂರು ಹೆಡೆಯ ಅಪರೂಪದ ನಾಗರ ಹಾವಿನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

three headed snake : ಎರಡು ತಲೆಯ ಹಾವುಗಳ ಅನೇಕ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 30, 2025, 08:14 PM IST
  • ಮೂರು ತಲೆಯ ಹಾವು
  • ಹಾವಿನ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ

Trending Photos

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟಿ ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ! ಇವರ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
Kannada Bigg Boss
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿರೀಯಲ್‌ ನಟಿ ಮಂಜುಭಾಷಿಣಿ! ಇವರ ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?
ಮದುವೆ ಆಗಿಯೂ ಗಂಡು ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ವಾ.!? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗೋದು ಖಂಡಿತ
camera icon8
Adultery Decriminalized India
ಮದುವೆ ಆಗಿಯೂ ಗಂಡು ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪಲ್ವಾ.!? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗೋದು ಖಂಡಿತ
&quot;ಅಧ್ಯಕ್ಷ&quot;ನ ಸುಂದರಿಯ ಬುದ್ದಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಂಕಲ್‌ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಫೊಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌..
camera icon6
Hebha Patel
"ಅಧ್ಯಕ್ಷ"ನ ಸುಂದರಿಯ ಬುದ್ದಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಂಕಲ್‌ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಫೊಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌..
ಮಧುಮೇಹಿಗಳೇ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಂತಿದ್ದೀರಾ.!? ಬಹುಷಃ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
camera icon9
Diabetes Diet
ಮಧುಮೇಹಿಗಳೇ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ತಿಂದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಂತಿದ್ದೀರಾ.!? ಬಹುಷಃ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಮೂರು ಹೆಡೆಯ ಅಪರೂಪದ ನಾಗರ ಹಾವಿನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

snake viral video : ಎರಡು ತಲೆಯ ಹಾವುಗಳ ಅನೇಕ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ದೇಹದ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಮೂರು ತಲೆಯ ಹಾವಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮೂರು ತಲೆಯ ನಾಗರಹಾವಿನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಟ್ರೈಬ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಎಂಬ ಯೂಟೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ 6 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನೇಕ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾಕಾರರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಒಂದೇ ಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ಮೂರು ತಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಪಾಲಿಸೆಫಾಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಆನುವಂಶಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಒಂದೇ ಹಾವು ಹಲವು ತಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಇಷ್ಟೇ ಗುರು ಜೀವನ, ಸಾವು ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು..! 19 ರ ಯುವತಿಯ ಜೀವ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ತು.. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾಕಾರರು ಸಹ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಂತಹ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಕೆಲವರು ಇದು ನಿಜವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹಾವಿನ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ.

ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಹಾವಿನ ದರ್ಶನದಂತಹ ಹಲವು ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಲೆಯ ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿ ಹಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. 

ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಯೂಟೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :ಅನ್ನ-ನೀರಲ್ಲ ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಕುಡಿದು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಾಲಾಧಾರಿ! ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತೆ?

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

three headed snakeSnake Viral VideoViral Video

Trending News