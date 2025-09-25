English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Viral Video: ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಇಲಿಗಳ ಜಗಳ.. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ..

Rats Fight Viral Video: ಇಲಿಗಳ ಜಗಳದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಇದೀಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 25, 2025, 12:40 PM IST
  • ಸಬ್‌ವೇ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
  • ಅನೇಕ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಇದನ್ನು ಬೀದಿ ಕಾದಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
  • ಎರಡು ಇಲಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

Viral Video: ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಇಲಿಗಳ ಜಗಳ.. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ..

Rats Fight Viral Video: ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ಸಬ್‌ವೇ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ಇಲಿಗಳ ನಡುವಿನ ಭೀಕರ ಕಾದಾಟದ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿದೆ. ಅನೇಕ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಇದನ್ನು ಬೀದಿ ಕಾದಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Optical Illusion: ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಗಳಿವೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ನೋಡೋಣ

ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಈ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊ ಕ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಇಲಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ, ಒಡೆಯುತ್ತಾ ಒಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಆಕ್ಷನ್‌ ಚಿತ್ರದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಇದು "ಟೀನೇಜ್ ಮ್ಯುಟೆಂಟ್ ನಿಂಜಾ ಟರ್ಟಲ್ಸ್" ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು ಇಲಿಗಳ ನಡುವಿನ ಭೀಕರ ಕಾದಾಟದ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು @guptro ಎಂಬ ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ನೋಡಿ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಹಾಸ್ಯಮಯ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "ಓ ಸಹೋದರ! ಇಲಿಗಳು ಬ್ರೂಸ್ ಲೀ ತರಹದ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಈ ಇಲಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "ಅವು ಪರಸ್ಪರರ ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಯಾರಿದಂತೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "ಯಾರಾದರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೀದಿ ಅನ್ನೋಹಾಗಿಲ್ಲ, ಬಸ್‌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ ಅನ್ನೋ ಕಬರಿಲ್ಲ..! ಇವರೆಂಥಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು.. ಅದೆಂಥಾ ಲವ್‌.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

fierce fightStreet FightRatrats fightvideo goes viral

