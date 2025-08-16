ಕಾಲನಂತರದಲ್ಲಿ ವಜ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವ ಈ ಕಲ್ಲು! ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟವರೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Diamond: ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕಾಲನಂತರದಲ್ಲಿ ವಜ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Aug 16, 2025, 09:09 PM IST
  • ಈ ಪದ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಹಿನೂರ್ ವಜ್ರ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ.
  • ವಜ್ರಗಳು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ನಡೆದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ.
  • ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಎರಡೂ ಇಂಗಾಲದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

Diamond forming: ವಜ್ರ..ಈ ಪದ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಹಿನೂರ್ ವಜ್ರ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಜ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕೊಹಿನೂರ್ ವಜ್ರವು ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಜ್ರಗಳು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ನಡೆದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಜ್ರವು ಇಂಗಾಲದ ಘನ ಅಂಶ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾಣುಗಳು ಹರಳುಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ವಜ್ರವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ವಜ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಎರಡೂ ಇಂಗಾಲದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ವಜ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ನಂಬಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Viral Video: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಚರಣೆಯಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹುಲಿ, ನವಿಲು! ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಕ್ಷಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ವ್ಯಾಘ್ರನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ವಜ್ರಗಳು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಒತ್ತಡವು ಮೇಲ್ಮೈಗಿಂತ ಸುಮಾರು 50,000 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾಪಮಾನವು 1600 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಜ್ರದ ರಚನೆಯು ಬಹಳ ನಿಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಸುಮಾರು 1 ರಿಂದ 3.3 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಪರೂಪ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನಿಂದ ವಜ್ರಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದೇ..? ಅಂದರೆ.. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಇಂಗಾಲವಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಗಂಧಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ವಜ್ರಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಲು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Viral video: ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಸ್ತಾಗವ್ಳೇ ಅಂತಾ ಮರುಳಾಗದಿರಿ ಬಾಯ್ಸ್‌! ಮೇಕಪ್‌ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಾಳರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನೇ

ವಜ್ರದಲ್ಲಿ, ಇಂಗಾಲದ ಪರಮಾಣುಗಳು ದಟ್ಟವಾದ ಜಾಲವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಗಾಲವು ಇತರ ನಾಲ್ಕು ಇಂಗಾಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನಲ್ಲಿ, ಇಂಗಾಲದ ಬಂಧಗಳು ಸಡಿಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬೆಳಕು ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವುದರಿಂದ ವಜ್ರವು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಬೆಳಕನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಇದನ್ನು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕೇವಲ ಉಪಹಾರ ನೀಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಜೆಟ್‌ ಗಗನಸಖಿಯರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ! ಏನದು ಅಂದ್ರೆ..

 

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು 2025ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಟ್ರೈನಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

