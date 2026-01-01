ಕಂಠದಿಂದಲೇ ಮೈ ಮರೆಸುವ ಈ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದೊಂದೇ.. ಅದು ಸ್ವಾರ್ಥ! ಶ್ರಮಿಸದೆ ಸೂರು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತಾ ಮೋಸ

Cuckoo deceptive nesting: ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಕೋಗಿಲೆ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ "ಕೂ.. ಕೂ.." ಎಂದು ಅದು ಕೂಗುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೋಗಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ.. ಕೋಗಿಲೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗೂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊರತಾಗಿ, ಕಾಗೆಯ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಏನು? ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಕೋಗಿಲೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟದಿರಲು ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಕೋಗಿಲೆ ತನ್ನ ಬದುಕುವುದರ ಸಂಕೇತ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇತರರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ವಂಶವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತದೆ. ಕೋಗಿಲೆಯು ಅಂತಹ ಮೋಸದ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೆಂದರೆ, ಅದು ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ಗೂಡು ಕಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದ ಮರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಅದೇ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಗೂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಜಾತಿಯು ತನ್ನ ಮರಿಗಳ ಮೂಲಕ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ನಂಬುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಯಾಗ್ ರಾಜ್ ಮಾಘ ಮೇಳದ ಈ ಸುಂದರಿ ಮುಂದೆ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಗುರು! ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇವರೇ ನೋಡಿ..
ಇದು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ವಿಕಾಸದ ಭಾಗವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಕೋಗಿಲೆ ತನ್ನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಇತರ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲ. ಸಂಶೋಧನಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕೋಗಿಲೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮತ್ತು ಕುತಂತ್ರದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಕೋಗಿಲೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಕಾಗೆ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ಕಾಗೆಗಳು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋರಾಡುತ್ತವೆ. ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಸಿವಾದಾಗ ಕಾಗೆಗಳು ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಾಗೆ ಗೂಡುಗಳು ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಜಾತಿಯ ಕ್ವಿಲ್ಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಇದು ಕಾಗೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೋಗಿಲೆ ಕಾಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿ ಅದರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಡೆದ ಕೋಗಿಲೆ ಮರಿ ಕಾಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾಗೆ ಮರಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದು ಕಾಗೆ ಮರಿಯಂತೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಕೋಗಿಲೆಯ ಮರಿಯೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ತಾಯಿ ಕಾಗೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ನಡೆದಾಡುತ್ತೆ ಈ ಮರ..! ಪಕೃತಿ ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಬೆರಗು