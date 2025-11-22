English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Viral
  • Red King Cobra Video: ಅಪರೂಪದ ಕೆಂಪು ನಾಗರ ಹಾವು... ಹೆಡೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!

Red King Cobra Video: ಅಪರೂಪದ ಕೆಂಪು ನಾಗರ ಹಾವು... ಹೆಡೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!

Red Cobra Video: ಅಪರೂಪದ ಕೆಂಪು ನಾಗರ ಹಾವು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹಾವನ್ನು ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Nov 22, 2025, 07:06 PM IST
  • ಅಪರೂಪದ ಕೆಂಪು ನಾಗರ ಹಾವು
  • ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌
  • ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಡೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತ ಹಾವಿನ ವಿಡಿಯೋ

Trending Photos

ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಆರಾಧ್ಯ! ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಪುತ್ರಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಟೋ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್..‌
camera icon5
Aaradhya Bachchan
ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಬನ್‌ ಕಾಪಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಆರಾಧ್ಯ! ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಪುತ್ರಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಟೋ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್..‌
ಬುಧ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಧನ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೋಗ, ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತಿನ ಲಾಭ
camera icon7
Kannada news
ಬುಧ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಧನ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೋಗ, ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತಿನ ಲಾಭ
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ದಿಢೀರ್‌ ಶಾಕ್‌..! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ, ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
camera icon5
Gold price today
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ದಿಢೀರ್‌ ಶಾಕ್‌..! ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ, ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿಕಾರಕನ ʼಗ್ರಹಪ್ರವೇಶʼ: ಈ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಶುರು.. ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ; ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟು
camera icon7
Venus Transit
ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿಕಾರಕನ ʼಗ್ರಹಪ್ರವೇಶʼ: ಈ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ಶುರು.. ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ; ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟು
Red King Cobra Video: ಅಪರೂಪದ ಕೆಂಪು ನಾಗರ ಹಾವು... ಹೆಡೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!

Red King Cobra Viral Video: ಸರ್ಪಗಳ ಲೋಕವೇ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ತಮ್ಮ ವಿಷ ಬೀರುವ ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬಣ್ಣದಿಂದ ವಿಶೇಷತೆ ಹೊಂದಿವೆ. ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಾವಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅನೇಕ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 'ಕೆಂಪು ನಾಗರ ಹಾವು' ಈ ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹಾವನ್ನು ಕಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ  ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.ಇದು ನಿಜವೇ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣವೇ ಎಂದು ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸ್ನೇಕ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ರಿಲೀಸ್" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 'ಸ್ನೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್' ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಹಾವಿನ ಬಣ್ಣವು ನಿಜವೋ ಅಥವಾ ನಕಲಿಯೋ ಎಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಹಾವು ವಿಷವನ್ನು ಉಗುಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾವು ಸಿಕ್ಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. (ಸೂಚನೆ: ಇದು ಕೇವಲ ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು Zee Kannada News ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Viral Video: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬೆಡ್‌ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ ವಧುವಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ವರ: ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್..!‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Viral Video: ವಿಷಕಾರಿ ಜರಿಯ ಕೋಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಹೆಬ್ಬಾವು.. ನೆಟ್ಟಿಗರ ಎದೆ ನಡುಗಿಸಿದ ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ..

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Viral VideoRed Snake Viral VideoSnake Viral Video

Trending News