ಈ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಹಾರಲು ಬರಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ..! ಕಾರ್‌-ಬೈಕ್‌ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಸಿಗಲ್ಲ

Roadrunner bird speed : ರೋಡ್ರನ್ನರ್ ಹಕ್ಕಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಗುಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಓಟದ ವೇಗ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ‘ಜಿಯೋಕೊಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾನಸ್’ (Geococcyx californianus) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಹಕ್ಕಿ, ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 32 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಬಲ್ಲದು. ಮರುಭೂಮಿಯ ಕಠಿಣ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವುದು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ.
ಹೌದು.. ಈ ವೇಗದಿಂದಾಗಿಯೇ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಬಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲಾಗದೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇದು ವಿರಳವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹಾರುತ್ತದೆ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ದೂರ ಹಾರುವ ಈ ಹಕ್ಕಿ, ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ.̈
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯ ಕೌಶಲ : ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ವೇಗವನ್ನು ರೋಡ್ರನ್ನರ್ ಕೇವಲ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವ ಕೀಟಗಳು, ಹಲ್ಲಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಹಲ್ಲಿಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯುವ ಇದರ ಕಲೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಂತದ್ದು.
ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುಳಿಯುವ ‘ಮರುಭೂಮಿ ಹೀರೋ’ : ಮರುಭೂಮಿಯಂತಹ ಶುಷ್ಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗುವುದು ದುರ್ಲಭ. ಆದರೆ ರೋಡ್ರನ್ನರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಕ್ಕಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೂ, ತಾನು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕವೇ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹರಡಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿ ನಿಲ್ಲುವ ಈ ಹಕ್ಕಿ, ಆ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣವು ಮರುಭೂಮಿಯ ತೀವ್ರ ಚಳಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಬದುಕುಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 7 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕುವ ಈ ಹಕ್ಕಿ, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಈ ಹಕ್ಕಿ ತನ್ನ ಚುರುಕುತನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮರುಭೂಮಿಯ ವಿಶೇಷ ಜೀವಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.