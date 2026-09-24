/₹150 ಪೆಟ್ರೋಲ್, 2 ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ, ₹24 ಕೋಟಿ ನಾಶ! ಕೇವಲ ₹10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಈತ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Surat Textile Market Fire: ಕೇವಲ ₹10 ಸಾವಿರದ ಸಂಬಳದ ವಿವಾದ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸೂರತ್ನ ಶ್ಯಾಮ್ ಸಂಗಿಣಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭಾರೀ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲ; ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಜಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ವಿನೋದ್ ಪಂಡಿತ್ ಸಾವ್ಲೆ ಎಂಬಾತನನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
₹10 ಸಾವಿರಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದಿದ್ದ!
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, 33 ವರ್ಷದ ವಿನೋದ್ ಸಾವ್ಲೆ 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸಂಗಿಣಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಆರನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ. ಆತನಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹30 ಸಾವಿರ ವೇತನವಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಆತ ಕೆಲಸ ತೊರೆದಿದ್ದ. ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ₹10 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಆತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಹಣ ಕೇಳಿದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದನೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
₹150 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರೀದಿ
ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಸಾವ್ಲೆ ಸುಮಾರು ₹150 ಮೌಲ್ಯದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ. ಅದನ್ನ ಬಾಟಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ಯಾಮ್ ಸಂಗಿಣಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಆತ, ಜನರ ಓಡಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನ ಬಳಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 12.30ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಂಗಡಿಯ ಹೊರಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸರ ಆರೋಪ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖವನ್ನ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
मामला गुजरात के सूरत शहर का है । जहां एक नौकर को नौकरी से निकालने के बाद , सूरत के सरोली विस्तार में श्याम संगिनी टेक्सटाइल मार्केट 9 तारीख को नौकर ने बदला लेने के इरादे से 150 रुपये का पेट्रोल डालकर आग लगा दी ।कुल 14 दुकान और 25 करोड़ रूपिये का कपड़ा जल कर खाक हो गया । आग 🔥 को… pic.twitter.com/mVAqB7Vk8f
— Rajak Shaikh (@imrajak_) September 22, 2026
14ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ
ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬೆಂಕಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಸುಮಾರು 14 ಅಂಗಡಿಗಳು ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸರಕು ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು ₹24 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಘಟನೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದರು.
1,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪರಿಶೀಲನೆ
ಬೆಂಕಿ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಸೂರತ್ ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಪೊಲೀಸರ ‘ವಿಶ್ವಾಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೇಸ್-2’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ 1,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಲನವಲನ, ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗಮನ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾವ್ಲೆ ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರತ್ನಿಂದ ಪರಾರಿ
ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದ ನಂತರ ಸಾವ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೂರತ್ನಿಂದ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದನೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆತ ಮೊದಲು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಖಾಟು ಶ್ಯಾಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ನಂತರ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಸೂರತ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆತನ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಕ್ರೈಂ ಬ್ರಾಂಚ್ ತಂಡವು ಆತನನ್ನ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ
₹10 ಸಾವಿರದ ಬಾಕಿ ಸಂಬಳದ ವಿವಾದವೇ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರೀದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಕರಣದ ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಹಣದ ವಿವಾದದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಘಟನೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹24 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಾತ್ರವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.