/ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ನೋಡಿ: ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ₹11 ಕೋಟಿ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್!‌

₹11 Crore Lottery Ticket: ಅದೃಷ್ಟ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ, ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೈತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ತನಗೆ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಸುಮಾರು ₹11 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ, ಆ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ನಡೆದ ಹುಡುಕಾಟವೇ ಸಿನಿಮಾದ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೆನಪಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಗೆ ಮರಳಿದೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ
ಇಟಲಿಯ ಬಿಟೋಂಟೋ ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಫಲಿತಾಂಶ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲಾಟರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಅನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ‘Non Payable’ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಂದೇಶ ನೋಡಿದ ಮಹಿಳೆ, ತನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಅದನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆದು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮಾತಿನಿಂದ ಶಾಕ್!
ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಡೆದ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ‘Non Payable’ ಸಂದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಹಣ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಂದೇಶ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅವರು ಅಂಗಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು.
ಕಸದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಟಿಕೆಟ್!
ಮಹಿಳೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಸದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ₹11 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ ಈಗ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಇತರ ತ್ಯಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಸದ ವಾಹನದೊಳಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ತಾನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಗದವಲ್ಲ, ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಸದ ವಾಹನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ
ಮಹಿಳೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪುರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಸದ ವಾಹನವನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ನಡುವೆ ತನ್ನ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹುಡುಕಿಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಸದ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಸದ ವಾಹನವನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅದನ್ನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ದಿನವಿಡೀ ನಡೆದ ಹುಡುಕಾಟ
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತ್ಯಾಜ್ಯದ ರಾಶಿಯ ನಡುವೆ ಆ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟಿಕೆಟ್! ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಕೊನೆಗೂ ಮಹಿಳೆಯ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈಹಿಡಿದಿದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯದ ನಡುವೆ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾನಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಕೈಗೆ!
ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದ ಟಿಕೆಟ್ ಇದೀಗ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ₹11 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಹುಮಾನ ಕೈತಪ್ಪುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮಯೋಚಿತ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
‘Non Payable’ ಸಂದೇಶದ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ!
ಈ ಘಟನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೇ ಲಾಟರಿ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ‘Non Payable’ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ. ಮಹಿಳೆ ಅದನ್ನ “ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಇಂತಹ ಸಂದೇಶ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಲಾಟರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಸೆಯುವ ಬದಲು, ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಈ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ಕೈತಪ್ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕೈಹಿಡಿದ ಕಥೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಾಟರಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಅದೃಷ್ಟ ಎನ್ನಬಹುದು. ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ₹11 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ ಕಸದ ರಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಮಾನ ಮೂಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಆ ಹಣದ ಅವಕಾಶ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸತತ ಹುಡುಕಾಟದಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ “ಅದೃಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೂ ಹೋದರೂ ಹಣ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತದೆ” ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.