/₹45 ಲಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ.. ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್! 10 ದೇಶ ಸುತ್ತಿದ 24ರ ಯುವತಿಯ ಯಶೋಗಾಥೆ ವೈರಲ್

Success Story: ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ, ಸಾಧನೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಮಾತಿಗೆ 24 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನ ಪಯಣವೇ ಇದೀಗ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಈ ಯುವತಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸುಮಾರು ₹45 ಲಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲವನ್ನ ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗಳಿಕೆಯ ಹಣದಲ್ಲೇ 10 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡು, ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುವತಿಯ ಜೀವನ ಪಯಣದ ಕುರಿತಾದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಹಣಕಾಸಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಪ್ರವಾಸ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಕಥೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಯುವತಿ
ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ತಮ್ಮ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ಅವರು ಸುಮಾರು ₹45 ಲಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದು ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕನಸಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಭಾರೀ ಶಿಕ್ಷಣ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಹೊರೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಯುವತಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಗುರಿಯನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
21ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣ
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ 21ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗದ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿತು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
22ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ
ಯುವತಿಯ ಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದದ್ದು. ತಮ್ಮ 22ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಈ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಿನ ನನಸಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆತಿರುವುದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ಎನಿಸಿತು.
6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹45 ಲಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ ತಿರಿಸಿದ ಸಾಧಕಿ!
ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ₹45 ಲಕ್ಷದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲವನ್ನ ತೀರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಯುವತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಉದ್ಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಾಲವನ್ನ ತೀರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಗುರಿಗಳನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದು ಈ ಕಥೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ.
ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ 10 ದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸ
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲವನ್ನ ತೀರಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಬದಿಗೊತ್ತದೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗಳಿಕೆಯ ಹಣದಿಂದ 10 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ಗಳಿಕೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಯುವತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹಣ ಗಳಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಗುರಿಯಾಗಿರಬಾರದು. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಅವರು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
4 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಅನುಭವ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಯುವತಿ, 21ಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, 22ಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದು, ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹45 ಲಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿ, 10 ದೇಶಗಳನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಇದೀಗ 24ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಯುವತಿಯ ಈ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದು, ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನ ಹಲವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಕಥೆಯನ್ನ “ವಯಸ್ಸು ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲ” ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೂ ಈ ಕಥೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಯುವಕರಿಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ?
ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ಯುವಜನರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶವೆಂದರೆ ಗುರಿ ನಿಗದಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯೋಜನೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಸಾಲ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, 22ಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹45 ಲಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ, 10 ದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು 24ಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ — ಈ ಯುವತಿಯ ಪಯಣ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಕಥೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಲವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಗುರಿ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳೇ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.