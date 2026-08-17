/ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ 500 ರೂಪಾಯಿ: ಈ ಬೆಲೆಯ ಹಿಂದಿದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ!

Farmer Success Story: ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಕಸುಬುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪೋಲವರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತ ದನ್ನೂರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಪ್ರಯೋಗ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 5 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನ ಸುಮಾರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಳಿಯ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅವರ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ₹500ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳು ₹20 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹30 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಯ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
15 ಎಕರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ
ಪೋಲವರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂನವರಂ ಮಂಡಲದ ಗೊಮ್ಮು ಅಯ್ಯವಾರಿಗುಡೆಂ ಗ್ರಾಮದ ದನ್ನೂರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 15 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಸುಮಾರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ತಳಿಯ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 200 ಉತ್ತಮ ತಳಿಯ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ತಳಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವುಗಳನ್ನ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ತರಿಸಿ ಬ್ರೀಡರ್ಗಳಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮರಿಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ₹500 ಬೆಲೆ ಏಕೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಕುತ್ತಿರುವ ಉತ್ತಮ ತಳಿಯ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ₹500ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉತ್ತಮ ತಳಿ, ಸಾಕಾಣಿಕೆ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ₹500 ಎಂಬುದು ಈ ರೈತನ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ಬೆಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮರಿಗಳ ವಯಸ್ಸು, ತಳಿ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗೆ ₹20 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹30 ಸಾವಿರ!
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಜುಗಳಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. 10 ದಿನದ ಕೋಳಿ ಮರಿಗೆ ₹1,000ವರೆಗೆ, 20ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹2,000 ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೂಗು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಪಂಜುಗಳಿಗೆ ₹10 ಸಾವಿರದಿಂದ ಬೆಲೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಪಂಜುಗಳು ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ₹20 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹30 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದೇ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ, ಮರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆದ ಕೋಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ
ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಗಿ, ಸಜ್ಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋಳಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪುತ್ರರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅಪಾಯವಾಗದಂತೆ ಹಿತ್ತಲಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಕ್ಕುಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವಾಗದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ವಯಸ್ಕ ಕೋಳಿವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಆರೈಕೆ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಕೋಳಿಗಳ ಜೀವನಚಕ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊಟ್ಟೆ, ಮರಿಗಳು, ಪಂಜುಗಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕ ಕೋಳಿಗಳವರೆಗೆ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಕೋಳಿ ಖರೀದಿಸಿ ಸಾಕುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಉತ್ತಮ ತಳಿಯ ಕೋಳಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬ್ರೀಡರ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಅವರ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮರಿಗಳನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ
ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ದಸರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಳಿಯ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ಪಂಜುಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂಬುದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.
ಕೃಷಿ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಹವ್ಯಾಸ
ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿಯೂ ನೋಡುತ್ತಾರೆಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೃಷಿಯ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೋಳಿಗಳ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ತಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಪ್ರಯೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶವೆಂದರೆ, ರೈತರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೆ ಅನುಬಂಧ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಮೀನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ತಳಿ, ಆಹಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ, ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಲವರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತ ದನ್ನೂರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು 15 ಎಕರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಉತ್ತಮ ತಳಿಯ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳನ್ನ ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯ ಮೊಟ್ಟೆ ₹500ವರೆಗೆ, 10 ದಿನದ ಮರಿಗಳು ₹1,000ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪಂಜುಗಳು ₹20 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹30 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅನುಬಂಧ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ರೈತನ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.