English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Viral
  • viral video: ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ರು ಬೇಲ್‌ಪುರಿ ಪಾರ್ಟಿ..! ಬಾಯಿಜಾನ್‌ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಆಗೋಯ್ತು ಫುಲ್‌ ವೈರಲ್‌

viral video: ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ರು ಬೇಲ್‌ಪುರಿ ಪಾರ್ಟಿ..! ಬಾಯಿಜಾನ್‌ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಆಗೋಯ್ತು ಫುಲ್‌ ವೈರಲ್‌

Salman Khan: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಬಾಯಿಜಾನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 30, 2025, 06:35 PM IST
  • ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್‌ಗಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಭೇಲ್ಪುರಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ
  • ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂತಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬ ಸಮಾರಂಭದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು.

Trending Photos

60 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇನ್ನೂ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ..ಈಗ ಸಲ್ಲು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Salman Khan Net Worth
60 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇನ್ನೂ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ..ಈಗ ಸಲ್ಲು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರಿಯರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಶ್‌ ಇವರೇ!
camera icon5
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಸೌಂದರ್ಯವತಿ! ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರಿಯರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಶ್‌ ಇವರೇ!
ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯಂದೇ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಬಲ ಯೋಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.. 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ
camera icon8
Vaikuntha Ekadashi
ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯಂದೇ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಬಲ ಯೋಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.. 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ!
camera icon10
8th Pay Commission
8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ: ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ!
viral video: ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ರು ಬೇಲ್‌ಪುರಿ ಪಾರ್ಟಿ..! ಬಾಯಿಜಾನ್‌ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ಆಗೋಯ್ತು ಫುಲ್‌ ವೈರಲ್‌

Salman Khan: ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾಯಿಜಾನ್‌ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಪನ್ವೇಲ್‌ನ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್‌ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದ್ದೂರಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಬದಲು ಆತ್ಮೀಯತೆ, ನಗು ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯೇ ಈ ಆಚರಣೆಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸ್ವತಃ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಲ್‌ಪುರಿ ತಯಾರಿಸಿ ಬಡಿಸಿದ ಕ್ಷಣಗಳು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ʼಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಆ ವಿವಾಹಿತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ನನಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮೆಸೆಜ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರುʼ.. ಏಕಾಏಕಿ ಬಾಂಬ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ ನಟಿ!

ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್‌ಗಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಭೇಲ್ಪುರಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ, ನಗುತ್ತಾ ಬಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಈ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿದೆ.

ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಜೆನಿಲಿಯಾ ದೇಶಮುಖ್ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಅವರು, “@beingsalmankhan ನಂತಹವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮನೆಯವರಂತೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾದ ‘ಭೌಂಚಿ ಭೇಲ್’ ಬಡಿಸಿದರು” ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಡುಗರ ಹಾರ್ಟ್‌ ಬೀಟ್‌ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್‌ ಈವೆಂಟ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌.. ಇದಕ್ಕೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು?

ಈ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್‌ಖಾನ್‌ ಆಪ್ತರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂತಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬ ಸಮಾರಂಭದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಆತಿಥೇಯನಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆದ್ದರು.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salman Khan BirthdayViral VideoBhel Puri PartyPanvel FarmhouseBollywood news

Trending News