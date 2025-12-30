Salman Khan: ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾಯಿಜಾನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಪನ್ವೇಲ್ನ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದ್ದೂರಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಬದಲು ಆತ್ಮೀಯತೆ, ನಗು ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯೇ ಈ ಆಚರಣೆಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸ್ವತಃ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಲ್ಪುರಿ ತಯಾರಿಸಿ ಬಡಿಸಿದ ಕ್ಷಣಗಳು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್ಗಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಭೇಲ್ಪುರಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ, ನಗುತ್ತಾ ಬಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಈ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಜೆನಿಲಿಯಾ ದೇಶಮುಖ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಅವರು, “@beingsalmankhan ನಂತಹವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮನೆಯವರಂತೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣವನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾದ ‘ಭೌಂಚಿ ಭೇಲ್’ ಬಡಿಸಿದರು” ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ಖಾನ್ ಆಪ್ತರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂತಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬ ಸಮಾರಂಭದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಆತಿಥೇಯನಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆದ್ದರು.