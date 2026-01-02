samosa in London: ಸಮೋಸಾ ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್. ಜನರು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವ ಬೀದಿತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಕೂಡ ಒಂದು. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಥವಾ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿ, ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಮೋಸಾಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಈಗ ಲಂಡನ್ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮೋಸಾಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೇಳಲು ಇದು ತಮಾಷೆ ಎನಿಸಿದರೂ ಇದು ಸತ್ಯ.
ಲಂಡನ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧೋತಿ ಮತ್ತು ಕುರ್ತಾ ಧರಿಸಿ, ತಲೆಗೆ ರುಮಾಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ದೇಸಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೋಸಾಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಂತರ ಒಂದು ರೈಲು ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ, ಅವನು ಸಮೋಸಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅವನ ಸಮೋಸಾಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಸಮೋಸಾಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಹಾರಿ ಸಮೋಸ್ ವಾಲಾ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಿಹಾರಿ ಸಮೋಸ್ ವಾಲಾ ಈಗ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಬಿಹಾರಿ ಸಮೋಸೇವಾಲಾ ಯಾರು?
ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಾದ Instagram ನಲ್ಲಿ biharisamosa.uk ಎಂಬ ಐಡಿಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 10 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಜನರು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.