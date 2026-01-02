English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Viral
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಲಂಡನ್‌ ರೈಲಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಮೋಸಾ..! ಪಕ್ಕಾ ದೇಸಿ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಲಂಡನ್‌ ರೈಲಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಮೋಸಾ..! ಪಕ್ಕಾ ದೇಸಿ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

samosa in London: ಸಮೋಸಾ ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈಗ ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾರೀ ಪೇಮಸ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನೇ ಸಾಕ್ಷಿ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 2, 2026, 04:01 PM IST
  • ಲಂಡನ್‌ನ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ
  • ಸಮೋಸಾ ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್

Trending Photos

ಎಣ್ಣೆ ಕಿಕ್‌..ಬಿಯರ್‌ ಹಿಡಿದು ಸುತ್ತಾಡಿದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಪುತ್ರಿ
camera icon6
Sara tendulkar beer bottle
ಎಣ್ಣೆ ಕಿಕ್‌..ಬಿಯರ್‌ ಹಿಡಿದು ಸುತ್ತಾಡಿದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಪುತ್ರಿ
ಭಾರತೀಯ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರ ಚಿತ್ರವಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಸತ್ಯವಿದು
camera icon7
Indian currency history
ಭಾರತೀಯ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರ ಚಿತ್ರವಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಸತ್ಯವಿದು
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಬಂಪರ್.. ಪಿಂಚಣಿ, ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ!
camera icon5
8th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಬಂಪರ್.. ಪಿಂಚಣಿ, ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ!
ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ 770 ಕಿ.ಮೀ.. 70,000 ರೂ. ಒಳಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೈಲೇಜ್ ಬೈಕ್!
camera icon5
Bajaj Platina 100 price
ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ 770 ಕಿ.ಮೀ.. 70,000 ರೂ. ಒಳಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೈಲೇಜ್ ಬೈಕ್!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಲಂಡನ್‌ ರೈಲಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಮೋಸಾ..! ಪಕ್ಕಾ ದೇಸಿ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

samosa in London: ಸಮೋಸಾ ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್. ಜನರು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವ ಬೀದಿತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಕೂಡ ಒಂದು.  ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಥವಾ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿ, ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಮೋಸಾಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಈಗ ಲಂಡನ್ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮೋಸಾಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕೇಳಲು ಇದು ತಮಾಷೆ ಎನಿಸಿದರೂ ಇದು ಸತ್ಯ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದು ಈ ಲೋಹಕ್ಕೆ! ಬಂಗಾರವನ್ನೇ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿದ ದುಬಾರಿ ಖನಿಜ..

ಲಂಡನ್‌ನ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧೋತಿ ಮತ್ತು ಕುರ್ತಾ ಧರಿಸಿ, ತಲೆಗೆ ರುಮಾಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ದೇಸಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೋಸಾಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಂತರ ಒಂದು ರೈಲು ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ, ಅವನು ಸಮೋಸಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅವನ ಸಮೋಸಾಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಸಮೋಸಾಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಹಾರಿ ಸಮೋಸ್ ವಾಲಾ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಿಹಾರಿ ಸಮೋಸ್ ವಾಲಾ ಈಗ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ನೋಡುವ ಕನ್ನಡದ ಏಕೈಕ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಈಗಲೂ ನೆರೆಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ನಟನ ಕ್ರೇಜ್‌

ಈ ಬಿಹಾರಿ ಸಮೋಸೇವಾಲಾ ಯಾರು?
ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಾದ Instagram ನಲ್ಲಿ biharisamosa.uk ಎಂಬ ಐಡಿಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 10 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಜನರು ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

 

SamosaBihari samosasamosa in London trainIndian food in Londonviral samosa vendor

Trending News