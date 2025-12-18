Viral Video: ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೆಂಪಾಯ್ತು ಸಮುದ್ರ.. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಉಗ್ರ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌! ಸಮೀಪಿಸಿಯೇ ಬಿಡ್ತಾ ಜಗತ್ತಿನ ಅಳಿವು..

Red Water Viral Video: ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಾರ್ಮುಜ್ ದ್ವೀಪವು ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ, ನಿಗೂಢ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ನಂತರ, ದ್ವೀಪದ ಕಡಲತೀರಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳು ರಕ್ತ-ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿವೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ, ನಿಗೂಢ ಅನ್ಯಲೋಕದ ಬಣ್ಣವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ದ್ವೀಪದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಪವಾಡ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಹಾರ್ಮುಜ್ ದ್ವೀಪವು ಅದರ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಿಲಾ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಪರ್ವತಗಳು ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖನಿಜ ಹೆಮಟೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ.
ಹೆಮಟೈಟ್ (Fe2O3) ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಬ್ಬಿಣದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ನಂತರ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಖನಿಜದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ, ನೀರು ಈ ಕಬ್ಬಿಣ-ಸಮೃದ್ಧ ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಮಟೈಟ್ ಕಣಗಳನ್ನು ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಮತ್ತು ಮರಳು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೇವಲ ಕಾಲೋಚಿತ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮೇಲ್ಮೈ ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತವು ಕ್ರಮೇಣ ದ್ವೀಪದ ಸ್ಥಳಾಕೃತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Viral Video: ನಾಗಿಣಿ ಹಾಡಿಗೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಹಾವು! ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋಟಿ ವ್ಯೂಸ್ ಪಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಇದು..
ಹಾರ್ಮುಜ್ ದ್ವೀಪದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳು ಉಪ್ಪು ಗುಮ್ಮಟಗಳು, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಅವಶೇಷಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಓಚರ್, ಜಿಪ್ಸಮ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಈ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದ್ವೀಪದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯ ನಂತರ, ಈ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಪ್ರಕೃತಿಯು ವಿಶಾಲವಾದ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣದ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗಮವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ದ್ವೀಪದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣವು ಭೂಮಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಇದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೂ ಸಹ ಆಕರ್ಷಕ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಡೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತ ನಾಗಪ್ಪನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಯುವತಿ! ಈ ಹುಡುಗಿ ಗುಂಡಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಗಟ್ಟಿ.. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ
The scene in Hormuz Island, off Iran's coast, following heavy rainfall earlier today. pic.twitter.com/Wu6zxDUIkm
— Joe Truzman (@JoeTruzman) December 16, 2025